Ne zanima me kuvanje i spremanje, da sam to htela, bila bih sa ženom: Preljubnica Teodora puna zamerki, Bebica rešio da poklekne?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au, kakav šok!

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić nastavili su svoj razgovor u pabu, te je ona bila puna zamerki.

- Ja mislim da ti je ovo sada trenutno faza da bih ja bila sa tobom. Mislim da i kada bi se sada pomirili, ti bi se kroz mesec dana vratio na to stanje, a ja to ne želim - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ni ja - dodao je Bebica.

- Jer bih onda ja bila izigrana. Ja ne vidim promenu i iskrenu reakciju. Ja to treba tebi da kažem, a ovi što me mrze reći će da te huškam - rekla je Teodora.

- Mogu da pričaju šta hoće, to nije tako - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hajde skloni se od mene, hajde...Ja neću to - rekla je Teodora.

- Neću ni ja, videćeš sve vremenom - rekao je Bebica.

- Ne zanima me kuvanje, čišćenje i spremanje, da sam to htela, našla bih ženu, ne bih bila s muškarcem. Muškarac treba da brani svoju ženu i da joj udeljuje pažnju, a ne da joj maže paštetu - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

