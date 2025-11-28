Šok i neverica! Teodora PRELJUBNICA dala uslov Bebici za pomirenje, njemu odmah osmeh osvnuo na licu (VIDEO)

Au, kakav preokret!

Nenad Macanović Bebica došao je kod Teodore Delić na krevet kako bi sa njom ponovo porazgovarao.

- Znam da sam ispravan sto posto za sve ove priče - rekao je Bebica.

- Šta me boli ku*ac - rekla je Teodora.

- Bio mi nokat veliki i pertla mi se nabila, gle kako je poplaveo - rekao je Bebica.

- Kad će ti proći to? - pitala je Teodora,

- Za godinu dana. Zamisli da idem na more sa crnim prstom - rekao je Bebica.

- Blam! Kad krećeš da treniraš? Da kreneš da treniraš i sklekove da radiš. Gle kolicna su ti ramenca, manja od mojih - rekla je Teodora.

- Šetam, smirujem glavu. Aj me pravi majmunom da radim sklekove - rekao je Bebica.

- Svaki dan po 20 sklekova. 20 sklekova i ja se pomirim - rekla je Teodora.

Autor: A.Anđić