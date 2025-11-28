AKTUELNO

Zadruga

Šok i neverica! Teodora PRELJUBNICA dala uslov Bebici za pomirenje, njemu odmah osmeh osvnuo na licu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au, kakav preokret!

Nenad Macanović Bebica došao je kod Teodore Delić na krevet kako bi sa njom ponovo porazgovarao.

- Znam da sam ispravan sto posto za sve ove priče - rekao je Bebica.

- Šta me boli ku*ac - rekla je Teodora.

- Bio mi nokat veliki i pertla mi se nabila, gle kako je poplaveo - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad će ti proći to? - pitala je Teodora,

- Za godinu dana. Zamisli da idem na more sa crnim prstom - rekao je Bebica.

- Blam! Kad krećeš da treniraš? Da kreneš da treniraš i sklekove da radiš. Gle kolicna su ti ramenca, manja od mojih - rekla je Teodora.

- Šetam, smirujem glavu. Aj me pravi majmunom da radim sklekove - rekao je Bebica.

- Svaki dan po 20 sklekova. 20 sklekova i ja se pomirim - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

ŠAH-MAT! Anđela namagarčila Gastoza?! On priznao da je bio njen mamac kako bi sebe OPRALA! (VIDEO)

Domaći

ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Anita raskrinkala aferu Karića i Ahmićeve: Spavala je kod njega dok su Osman i Kristina bili u Sarajevu! Aneli se zapetlja u laži ma

Domaći

ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Luka saznao za dopisivanje Janjuša i Aneli, nastao MUK u Beloj kući! (VIDEO)

Zadruga

Šok nad šokovima: Kačavenda zabola Vanji novi nož u leđa i svojim glasom joj presudila da ode u izolaciju! (VIDEO)

Zadruga

ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Nerio izbegava susret sa Asminom: Ovo niko nije očekivao! (VIDEO)

Zadruga

Nema više ružičastih naočara: Teodora ne prestaje sa bahatim ponašanjem, Bebica priznao da je spreman da joj PREĐE PREKO SVEGA (VIDEO)