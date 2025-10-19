Šok nad šokovima: Kačavenda zabola Vanji novi nož u leđa i svojim glasom joj presudila da ode u izolaciju! (VIDEO)

Kakav preokret!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Vanje Živić i Anđela Rankovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč ovonedeljnom vođi Mileni Kačavendi.

- Nisam ih poslala u izolaciju jer mislim da nešto ima između njih, imala sam svoje razloge. Još jedan razlog postoji, a to je da sam htela da vidim Teodorinu reakciju na izolaciju Anđela i Vanje. To nema veze s tim što smo Bebica i ja prokomentarisali situaciju, a ja sam ovaj razlog rekla večeras Janjušu i zato sam odlučila da večeras kažem. Anđelo te kremice su ti poklon za rođendan i pojela sam g*vno u sedmici prema tebi. Marko je bio u pravu kada je govorio da smo se upoznali negde drugde da bi se družili i sada mislim sve najbolje o njemu. Ja jedino ne mogu da zamerim Anđelu ništa i to je to. Mene Vanja ove sezone nervira i stalno gunđam jer ona ima izraženo mišljenje, a neće da ga kaže. Meni je ona obećala da će ove sezone biti vrlo aktivna i nalazim opravdanja za nju iz zdravstvenih razloga, ali me jako nervira u poslednje vreme - rekla je Milena, pa dodala:

- Sačuvaću Anđela zato što Vanju hoću da pošaljem u izolaciju i da se malo trgne. O mnogima ima izgrađeno mišljenje, a neće da kaže. Nikada nisam pomislila da ona može da ode kući i da će biti nešto od te izolacije, znam da neće ispasti. Anđelo nije znao i bio je zgranut - rekla je Milena.

- Pre tri minuta je Milena pitala: ''Koji je rezultat'' i ništa ne bi njen glas promenio, tako da je ovo jako dupljarski - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić