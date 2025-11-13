AKTUELNO

Zadruga

Nema više ružičastih naočara: Teodora ne prestaje sa bahatim ponašanjem, Bebica priznao da je spreman da joj PREĐE PREKO SVEGA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au, kakav šok!

Bebica je nastavio raspravu sa Teodorom Delić za crnim stolom.

- Lepo pričaš sa mnom, a sada tako - rekao je Bebica.

- Ne pričam ja lepo, ja ti objašnjavam da od mene hoćeš da napraviš najgoru, a boli te ku*ac - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, kunem ti se da ne, to ćeš da vidiš napolju kada budeš videla šta sam pričao kod Drveta - rekao je Bebica.

- To je priča, jedno je priča, drugo su dela. Nema ružičastih naočara više, nema - rekla je Teodora.

- Na kraju rijalitija ćeš da mi se izviniš - rekao je Bebica.

- Nema šta da ti se izvinim, to je sada fora. Kada shvatiš da ne možeš da me vratiš, tada ćeš da radiš ono što si zapravo ti - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti misliš da ja tek tako mogu da pređem preko nekih stvari?! Preko ovoga sada da, preko nečeg većeg, ne - rekao je Bebica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

