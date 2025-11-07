AKTUELNO

Zadruga

Ne mogu da pređem preko ovoga, jače je od mene: Teodora ne prestaje da šokira ponašanjem, Bebica joj sasuo sve u lice (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok razgovor!

Teodora Delić nastavila je raspravu sa Nenadom Macanovićem Bebicom u krevetu.

- Ne mogu da verujem da ovo radiš - rekla je Teodora.

- Ne znam, ja ne mogu da pređem preko ovoga, jače je od mene i to je to - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne znam samo preko čega...Bože sačuvaj, ne mogu da shvatim da si rekao to ako nema klipa - rekla je Teodora.

- Ne treba mi klip druže - rekao je Bebica.

- Eto vidiš, a šta me sprečava?! - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ništa više - rekao je Bebica.

- Ne shvatam te, ali hajde, ne znam šta je poenta, što si ovo uradio, tebe su komentari poremetili - rekla je Teodora.

- Ne, nego ti, tebi ne verujem - rekao je Macanović.

Nakon nekoliko trenutaka, Bebica joj je okrenuo leđa, a ona je nastavila da priča.

Foto: TV Pink Printscreen

- E, ovo je provociranje, što me provociraš - rekla je Teodora.

- Idem da spavam - rekao je Bebica.

- Ti si pričao da te volim - rekla je Teodora.

- Da, ali tebi se sviđa neko drugi - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne mogu da verujem da ti ovo radiš, majke mi, ne mogu da verujem - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

