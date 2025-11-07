Pukao! Uroš Stanić ne krije razočaranje u Anitu, skočio i sve joj sasuo: Rekao sam joj da... (VIDEO)

Šok!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima novi video snimak na kom su imali priliku da čuju kako Uroš Stanić bez dlake na jeziku komentariše Minu Vrbaški.

- Ja sam pričao sa Zoricom o Mini, ne palim vatru i neću svađu sa Anitom. Ja nisam kriv, ne želim da se upuštam u rasprave sa Anitom, opsovala mi je majku i ponizila me je - rekao je Stanić.

- Anita je pokazala ko je zlo ovde, ko pravi spletke, ponovo si ostao bez prijatelja i kuče - rekla je Mina.

- O Mini nemam loše mišljenje, ne poznajem je, ona je iznela sve o Matei kada je bilo sa Matorom. Mislim da je Maja bolji čovek, ali voli da se umeša - rekla je Anita.

- Opsovala mi je majku s kojom je pričala i koju je upoznala, ne želim da ponavljam scenario. Ovo me je zabolelo jer mi je Anita psovala majku - rekao je Uroš.

- Realno je da ne mogu Maja i Anita da budu drugarice, mogu da se posvađaju, pa za nedelju dana da budu okej. Nemaju lepo mišljenje jedna o drugoj... - rekao je Anđelo.

- Ja sam joj rekao da joj Filip ne treba, da nije isto da se je*e ovde i napolju, da je ona pobednica, da joj to ne treba. Ne komentarišem jer te poštujem kao prijatelja, onda se blamiraj - rekao je Stanić.

- Ja sam samo rekao da ćemo videti njegovo prijateljstvo, rekao sam da od tog prijateljstva nema ništa. Smatram da je on blag, nego mislim da će on kroz drugu i treću svađu, mislim da će se posvađati jače - rekao je Ranković.

- Mina je najlepša i najprirodnija devojka koja je ikada ušla u rijaliti. Ona sve iznese, njeno oblačenje i stajling, to je Mina, prelep osmeh i oči i što je najbitnije, majka priroda, šta više da kažem - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić