JA SAM SVE TRANSPARENTNO RADILA! Aneli više ne krije muvanje sa Janjušem: Luka konačno priznao da li je TUKAO Ahmićevu (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Lukom Vujovićem o muvanju Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša.

- Kako si se osećao kad su se muvali Aneli i Janjuš danas dok je tebe marširala? - pitao je Darko.

- Rekla sam iz revolta "m*š" - istakla je Aneli.

- Ona je rekla da sam ja ustao i da sam svašta loše rekao protiv nje. Katastrofalno sam se osećao! Video sam da je sebi dala za pravo stvari koje ne treba. Video sam da nije imala kočnicu, a ni brigu kako ću ja da se osećam - rekao je Luka.

- Aneli je izludela svaki put kad je videla da ideš sa strane i pričaš ljudima i da ispadaš žrtva - rekao je Darko.

- Promenila sam, Filip je rekao da to radi ceo život. Zamisli ovde odgovaraš i onda posle svega ideš i pričaš. Nameće se meni šta sam radila dva tri dana, a ovo se njegovo zaboravlja. Da li je realnije da radiš nešto na kvarno ili ja svesno da me snimaju kamere? On je radio na kvaran način ispod kapuljače. Ja sam ovamo transparentno radila i bolelo me uvo da li snimaju kamere. Meni je bilo teže jer znam da je na kvarno radio. Ne može me niko ubediti da je Luku ne volim. Ispao je najveće go*no prema meni - rekla je Aneli.

- Kakva je to ljubav kad se u tim godinama žalite mamama i podršci? - pitao je Darko.

- Bilo mi je teško gledati njega. Ja se podršci nisam žalila, kontaktirala sam samo prijatelje - rekla je Aneli.

- Dao sam povoda da reaguje kako je reagovala. Verovatno bi drugačije reagovala da u kući nisu Asmin i Janjuš. Nisam je tukao! Možete poligraf da donete kad hoćete. Ostali smo na plaži i posle smo se zagrlili - rekao je Luka.

- Da, samo me tada ćušnuo - rekla je Aneli.

- Rekao sam joj: "Ajde još jednom da uzmeš Biljanu u usta". Nikad nije imala ni bolove, a ni masnice. I ona je mene u nogu udarila, je l' ja treba sad da kažem da me je tukla?! Ona je ovako nogom uradila. To je trajalo minut, a posle smo ležalili i sve je bilo okej - rekao je Luka.

- Zbog tog profila i te žene je sve došlo da on mene ćušne - ubacila se Aneli.

- Da je ona imala bilo kakvu modricu ili bol, ona bi prekinula more - rekao je Luka.

- Ona nikad ništa nije objavila, preko svega je prelazila, nikad me nije ni prijavila - skočio je Asmin.

- Šta je razlog da joj razbiješ telefon? - pitao je Darko.

- Ono njeno da neće da me registruje, da gleda u telefon. Telefon je kod Karića, nek pošalje da li je klaud izbrisan. Jednu prepiski nisam izbrisao. Pred njom sam samo obrisao aplikacije. Nisam imao ništa da krijem - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić