Napravila se luda: Aneli vešto izbegla da prizna da je Luka tukao, Đukić pokušao da izvuče sve iz nje! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Aneli Ahmić koja

- Dača sve laže, a ja imam neke svoje stvari za koje ne bih volela da iko zna, pa ni Sita - rekla je Aneli.

- Kakav je tvoj i Sitin odnos? - upitao je Đukić.

- Pa mi smo dobre, ali uvek imamo neke čarkice male i pokačimo se jer imamo drugačije stavove i razmišljanja - rekla je Aneli.

- Da li ti je Sita rekla nešto za Neria? - upitao je Đukić.

- Ne, zamolila me da budem uz njega kad mu je teško i to je to otprilike. Ja sam joj dala do znanja da se neću petljati u to i da mi nije istina. Ukoliko Sita planira da se raspravlja sa Neriom, onda neka ona dođe ovde, a ja ću Neria uvek paziti. On će od mene uvek imati pažnju, ali ja se neću izviniti Hani zato što ja znam ko je ona. On ne mora da priča ni sa kim iz porodice, to je već na njemu i to bi bilo to što se tiče toga - rekla je Aneli.

- Rekla si da je prodao porodicu za novac - rekao je Đukić.

- Ja to nisam izgovorila nikada tim rečima - rekla je Aneli.

- Šta će se desiti sa tim DNK testom? - upitao je Bora.

- Taj čovek je izgovorio katastrofalne stvari za mene, a ja sam majka njegovog deteta. Ne znam više da kažem šta mi je on i pomutio mi je razum totalno, ne znam kako da se izjasnim. Šta bude i kako se bude odvijala situacija, tako će se dešavati. Ja sam tu za to da se sve to napravi i kada uvidi da je Nora njegova, onda možemo da pričamo o svemu. Ja želim da on bude otac Nori koliko je to moguće - rekla je Aneli.

- Da li si rekla Milanu da te luka tukao? - upitao je Đukić.

- Mi smo imali svađu na moru i svađali smo se oko nekih fanova, tada sam ja i rekla: ''Boli me k*rac za Biljanu'' - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić