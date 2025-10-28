AKTUELNO

Spreman da pokrene novi život: Luka želi da se preseli u Bosnu, sve bi uradio zarad sreće njega i Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Luka Vujović osamio se sa Aneli Ahmić u ''Pabu Prijatelji'' kada je rešio da porazgovara o njihovom odnosu, a tom prilikom otkrio je da želi i da se preseli u Sarajevo i otpočne novi život.

- Šta si radio sa telefonom? - upitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa ja jesam brisao poruke, priznajem neke stvari - rekao je Luka.

- Zašto, je l' ti napolju nije bilo lepo? - upitala je Aneli.

- Mi ako nismo imali idilu, ja ne znam ko je na ovom svetu imao idilu. Ja znam da je nama idealna veza jer se nikad nije desilo da je prošlo par sati, a da neko nekog nije poljubio i izgrlio. Mi kad izađemo uzimamo nove brojeve telefona i sve uzimamo novo, ja sam bosanski državljanin i idemo da živimo tamo da pokrenemo novi život - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

