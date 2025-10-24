Karambol na sve strane! Luka i Asmin urlaju jedan na drugog, Durdžić prekorio Aneli: Šta je on uradio nakon tvojih poruka i tvog koketiranja?! (VIDEO)

Šok!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Aneli Ahmić nudi Asminu Norinu flašicu, pa mu je ne da.

- Ona se stalno meni prva obraća. Meni Luka psuje sve, tu je i Nora, videćete, pričamo posle...Provocira me sa flašicom od Nore, mislio sam da mi je stvarno donela. Od Elite 7 sam do danas bio tata monstrum, a danas je priznala da ne dozvoljava da viđam Noru, tako da sam bio u pravu kada kažem da je to bio dogovor njih tri - rekao je Asmin.

- Je l' tebe najviše uvredilo od Asmina što ti je rekao?! Ili zbog Luke - pitala je voditeljka, dok je Aneli plakala.

- Njoj je bitnija Biljana, nego dete - rekao je Asmin.

- Sigurno ne aludiram na dete, Bebicu sam vređao, jesam. Vređaš mi ti sve, navodiš imena - rekao je Luka.

- Tamo ti je adresa, ko te pop*šava. Ona je najveća ku*ka, pali me na Daču, govori mi da psuje Noru, ja ga pitam, on govori da nije - rekao je Asmin.

- Nemam snage danas, sve me je ovo pogodilo sa Lukom, koliko god pričali da ne volim Luku, ja ga volim, povredilo me je to što je radio. Sve što sam ja gledala spolja - rekla je Aneli.

- Plačeš zbog Maje, pre dve godine plačeš zbog Stanije, sada plači zbog Sare koju je hvatao za si*e. Šta je on uradio nakon tvojih poruka i tvog koketiranja?! Šta je on uradio?! - skočio je Asmin.

- Ovo je nemoć, izigravanje žrtva, posle ide histerija, svađa s Lukom i mirenje. Ja na ovo ne padam, nema šta da se svaljuje na mene to što je Luka rekao, ioanko će da porekne do ujutru - rekla je Maja.

- Sećam se Luka da je rekao u prošloj sezoni kada su imali haose, Luka je govorio da neće imati to napolju i kada ne bude pritiska. Ja sam se donekle uverio u to, ako sam merodavan. Ako je to tako bilo dva meseca, za mene je to ozbiljan period, nelogično je da je ova žena imala nekakav plan. Kapiram ljude koji sada mešetare time ko je kriv, Aneli ili Luka, nakon dva meseca dobre veze, ti ulaziš i dobijaš vruć krompir u ruku, na tebi je druže da tih dva meseca napolju dobre veze opravdaš do njenog ulaska. Ti si tih dva meseca lepog života napolju na koje si preponosan, čekao je...Veče pred Anelin ulazak, on i Maja su se smejali, ja sam ih navukao - rekao je Ivan.

- Boli me baš ku*ac da slušam šta ti pričaš Ivane, koga si ti navukao - rekao je Luka.

- Ti si zaboravio da si taj koji mora da održi ono o čemu si pričao - rekao je Ivan.

- Pričam ti konkretno za dobacivanje i osmehe. Ivane, ti si mi rekao da nije opravdanje ovo što Aneli radi dva dana i da se ponaša tako, a sada ispada da Aneli nije ništa kriva - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić