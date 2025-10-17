Razotkrio sam sebe: Luka pokušao da zamaskira simpatije prema Maji, ali osmeh ga odao! (VIDEO)

ŠOK!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su u narednom video prilogu imali prilike da pogledaju kako Dača Virijević komentariše sa Minom Vrbaški da se Luki Vujoviću sviđa Maja Marinković.

- Dača je slagao da sam se ja smejao Maji, to nije istina apsolutno. Rekao sam da je Aneli najlepša i ja sam taj koji je dao Aneli za pravo da mi zameri neke stvari - rekao je Luka.

- Je l' lepa Maja ili nije? - upitala je Ivana.

- Jao, pa šta da kažem? Nije ružna devojka - rekao je Luka.

- Ja sam sve rekao kao i na klipu, a Luka je mene hteo da gađa maltene. Maja vrlo dobro zna dešavanje iz Odabranih kao i kad je tražio Igru istine. Da je Aneli ovde, ona bi mu oči izvadila i celo imanje bi prevrnula - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić