PRESEDAN U PINKOVIM ZVEZDAMA! Milanka zaigrala 's*ksi robota' sa Desingericom, a onda sela u crvenu stolicu i SAMA SEBI DALA DA (VIDEO)

Šok terapija!

Naredna takmičarka ove večeri bila je Milanka Stefanović, a ona je izvela pesmu Cece Ražnatović "Nevinost", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga ona je otpevala pesmu Mine Kostić "Seksi robot". Osim što je kraj ove pesme odigrala sa Desingericom ona je sela i na crvenu stolicu i pritisnula "Da".

- Ovo je Milanka Kaj - rekao je Desingerica.

Bosanac i Viki su jedini odlučni bili da daju "Ne", dok su se Ognjen i Desingerica premišljali. Na kraju je Milanka dobila "Da" samo od Despića.

- Niste fer, ovo je najbolje Milankino pevačko predstavljanje večeras u takmičenju - rekla je Jelena.

- Ja sam se lomio, meni ovo pravi zabavu, ali opet s obzirom na pevanja, prva pesma je baš loše pevački bila, ali meni je na neki način zanimljivo, treba da nastaviš ovo da radiš, meni je ovo zanimljivo, ali bilo mi je za možda, treba malo boljeg pevanja, ali zanimljivo je - rekao je Ognjen.

- Bilo je simpatično i zanimljivo, ja tebe volim da vidim na sceni, privlačiš mi pažnju, ali ovo je bilo tvoje možda i najlošije pevačko pojavljivanje, sve u falšu, ipak za ovo takmičenje, bar neko osnovno pevačko predznanje mora da postoji - rekao je Viki.

Autor: R.L.