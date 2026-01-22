Konkretno i direktno! Sofija ne krije koliko je srećna s Terzom, Anastasija i Bora ozvaničili vezu, a onda je Teodora priznala: Taj snimak s Takijem je... (VIDEO)

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", pročitao je naredno pitanje Iliji Pečenici.

- Rekao si Anastasiji da joj treba neko jak i pravi muškarac, na koga si mislio i šta to fali Bori - glasilo je pitanje.

- Tada je bila sa Muratom, ja sam to čuo, ja sam joj tada rekao: "Šta ti treba Murat, tebe nije mogao da ukroti ni Bora" - rekao je Ilija.

- I da je mislio na mene i da nije, ne ljutim se, mi ćemo da gledamo da naš odnos popravimo - rekao je Bora.

Naredno pitanje bilo je za Terzu.

- Voliš li istim žarom Sofiju posle svega, ako je voliš, treba da je voliš, progutaj one reči koje ti je izgovorila. Kada su joj svi okrenuli leđa, veliki gnev je osećala, morala je jednom da pukne - glasilo je pitanje.

- Da je ne volim, ne bih joj prešao nikada preko toga. Sve ono prošle godine nisam osetio ono jako, nismo bili zajedno skoro godinu dana, ovde smo ušli i spojili smo se. Ako sam ispao go*no i džukela prošle sezone, u onakvom stanju, žao mi je što sam je ostavio. Kada sam već uradio sve što sam uradio, trebao sam da ostanem sa njom - rekao je Terza.

- Verujem mu kao nikada do sada, zato što je fizički porastao, šalim se...Mi pričamo satima, pričamo o svemu i svačemu, mi pre spavanja o svemu razgovaramo, pa se onda zagrlimo i spavamo. Nama je lepo, toliko mi je posvećen da je to nemoguće - rekla je Sofija.

Sledeće pitanje bilo je za Anastasiju Brčić i Boru Santanu.

- Da li ste vas dvoje sada opet u vezi - glasilo je pitanje.

- Jesmo - rekla je Anastasija.

- Jesmo. Ovde je sve moguće, sviđamo se jedno drugom. Sešćemo posle lepo da popričamo, ja sam rekao da se kajem za neke stvari koje sam izgovorio, krivo mi je. Meni ona prija, odgovara mi, unosi mi pozitivnu energiju, kada nisam dobar sa njom, meni nije dobro - rekao je Bora.

Sledeće pitanje bilo je za Jovanu pevačicu.

- Da li si ti to i dalje zaljubljena u Janjuša, vređala si mu dete i maltretirala ga, shvati već jednom da si je*ana i odj*bana - glasilo je pitanje.

- Nisam mu vređala dete, ja sam mu rekla: "Tvoje dete ima 12 godina i nosi Disney", on mi je najcrnje vređao sestru i oca i majku. To je jako ružno. Bole me neke stvari još od spolja, on to zna, ali se folira, a ja posle jutros ne mogu da ga gledam, gadi mi se - rekla je Jovana pevačica.

Naredno pitanje bilo je za Teodoru Delić.

- Kažeš da ništa nisi imala sa Takijem i kako si se dva puta videla sa njim, kako mi gledamo snimak na pokretnim stepenicama onako sočno hvata za du*e - glasilo je pitanje.

- To je to što me je on zvao da snimimo to paparaco, nisam bila sa njim niti sam imala bilo šta sa njim - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić