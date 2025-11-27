AKTUELNO

Ne zna šta želi, a šta ne! I posle celog dana s Muratom, Teodora ga oduvala, on je nahvalio (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok za šokom!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Muratu Asylguzhinu.

- Da li ti se sviđa Teodora - glasilo je pitanje.

- To pitanje sam očekivao. Ja imam simpatije prema njoj, ona ima svoje kvalitete, slobodna je žena, imam pravo da se zezam i da pričam s njom. Svaki dan provodimo vreme, ali ona je bila dugo u vezi, tako da ne znam. Ja moram da kažem da žene skaču ovde od ku*ca do ku*ca kao žabe. Ona je bila zauzeta, ja ne gledam zauzete žene, a sada je slobodno i imam prava - rekao je Murat.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta osećaš - pitao je Milan.

- Imamo dosta tema da pričamo. Asmin je rekao da je nezrela, ali mislim da ima dosta stvari. Treba joj odmor - rekao je Murat.

- Danas je bila priča za Viktora, sada za Murata. Najbolje bi bilo da se zabijem u ćoškić negde, meni prija više muško društvo nego žensko. Ma Murat se meni našao, okej je momak, ne gledam ga na taj način, ni njega, a ni Viktora - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

