Au, kakav blam! Teodora i Bebica progovorili o Anitinom rođendanu i nedolasku, Jovan Rajić srozao Milosavu pred svima: Rekla mi je da... (VIDEO)

Šok za šokom!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje bilo je za Boru Santanu.

- Boro, kako komentarišeš to što je Anastasija rekla da biste vas dvoje bili zajedno i sada da je nisi prevario sa Sandrom - glasilo je pitanje.

- Znam da je to rekla, meni to svaki drugi dan govori, ja je nisam prevario sa Sandrom. Niti se ona loži na mene, niti ja na nju - rekao je Bora.

- Jesam, komuniciramo mi stalno o tome - rekla je Anastasija.

Sledeće pitanje bilo je za Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu.

- Zašto niste došli kod Anite na rođendan - glasilo je pitanje.

- Anita kada se pozdravila sa svima, osetio sam neki negativni vajb. Rekao sam da neću ići zbog toga i to je to, ništa drugo - rekao je Bebica.

- On mi je rekao da neće da ide i onda nisam ni ja otišla. Čestitala sam joj rođendan i kada sam joj čestitala, odmahnula je glavom i izletela, bilo mi je neprijatno - rekla je Teodora.

- Što se tiče Bebice, nisam znala, ali što se tiče Teodore, znala sam da je zbog Filipa - rekla je Anita.

- Ja se ni sa kim ovde ne takmičim i nemojte da se plašite što sam slobodna. Opustite se, ja samo radim ono što osećam i tako će biti - rekla je Teodora.

Naredno pitanje bilo je za Milosavu Pravilović.

- Šta misliš, kako se tvoj dečko oseća kada ti prisno plešeš sa drugim muškarcima - glasilo je pitanje.

- Mi smo drugari. On je slobodan, ima utorak slobodan. Ovo je rijaliti program, nećemo se stalno svađati. Asmin je zabavan čovek, zeza se tako i sa ostalima, šta ja treba sada da ga izbegavam?! Po grudima?! Ni slučajno - rekla je Milosava.

- Ja sam iznenađen i šokiran, obećala je da će celog u usta da ga stavi posle nove godine, to je rekla kada me je masirala. Odjednom Asmin u krevetu - rekao je Jovan Rajić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić