Zadruga

Bez dlake na jeziku! Teodora progovorila o odnosu sa Đukićem, Terza ih totalno RASKRINKAO (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok za šokom!

Darko Tanasijević podigao je Teodoru Delić, kako bi sa njom porazgovarao o odnosu sa Filipom Đukićem.

- Šta se zbiva između tebe i Đukića - pitao je Darko.

- Ja nisam primetila ništa, mene jedino zanima Nenad u ovoj kući i to je to - rekla je Teodora.

- Kakav je tebi Filip - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filip je okej momak kako sam primetila ovde, mogu da ga komentarišem kao rijaliti igrača. Mislim da sam ga i navela na anketi za objektivnost, nismo 20 reči progovorili ne mogu ništa više da kažem - rekla je Teodora.

- Terza, slušam te, ispričaj mi šta se tu zbiva - rekao je Darko.

- Ja ne znam kako nekako uvek Teodora dođe kod mene i sve mi ispriča i uvek ja nekako lažem. Mene boli uvo, dobri smo ove sezone. Filip i ja cirkamo i on meni kaže: "Moram nešto da ti kažem, gledam se sa Teodorom, obrati pažnju", ja sedeo ovde gde Asmin sedi, ja vidim kako gleda u Filipa, pokažem joj na njega, ona meni grimasom pokazuje da ćutim, ja klimnem glavom. Pustio sam ja par dana i gledao i stvarno su se gledali - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako se ti Vanja osećaš povodom ovih priča i Filipovog priznanja da mu se sviđa Teodora

- Sramota me je, malo mi je neprijatno. Imala sam očekivanja neka, naučila sam nešto, biću kalkulativno naštelovana. Krivo mi je, malo mi je glupo što sam u tim pričama. Ja imam uvek poštovanja...Da mogu da vratim vreme, brisnula bih to - rekla je Vanja Prodanović.

- Pretpostavljam da ti se očekivanja nisu obistinila - pitao je Darko.

- Nekako da, ne sporim njegov stav prvobitno stečen, ali mislim da je malo nezreo. Iznela sam svoje nezadovoljstvo, smeta mi što je to samo utorak, kako nije fasovao neki četvrtak da ne budem na meti ovde. Prvih sedam dana, bio je tu od sedam, šest dana - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boginja, da li je ovo nešto što si predviđala - pitao je Darko.

- Očekivano i ne zanima me, ja sam stavila tačku na ovaj odnos. Ona je meni pričala da sam povređena i sujetna, sve se vrati, sve se plati - rekla je Boginja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

