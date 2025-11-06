Osman Karić sedi na dve stolice?! Aneli otkrila kako je stekla poverenje u njega i ostavila mu telefon, Asmin skočio: On mi i dan-danas veruje (VIDEO)

Šok za šokom!

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Kako možeš verovati ljudima kojima si telefon dala?! Koji su dve godine svim srcem branili Asmina, demantovali te u sedmici sa svim Asminovim dokazima?! Da li si realna - glasilo je pitanje.

- Svaki dan je Đedović isto bio na mojoj strani, pa je tako obrnuo sve. Moji dokazi protiv Asminovih dokaza, to su jedni te isti dokazi, on meni, ja njemu. Osman je verovao Asminu, pljuvao me je. Osman i ja smo spustili loptu, upoznao se sa mojom majkom i sestrom, spuštena je lopta i to je to - rekla je Aneli.

- Vas je Ermina pomirila - rekao je Milan.

- Mene ne...Ja imam najbolje mišljenje o njima - rekla je Ahmićeva.

- Ja sam dobar sa Osmanom, spustili smo loptu. Meni Osman i dan-danas verujem i ja verujem da je on sada na mojoj strani, sto odsto je promenio mišljenje o Siti i znam da Osman zna sve koga Stefan je*e. Snajka se opustila, pa je ostavila kod svekrve telefon - rekao je Asmin.

- Sa Osmanom kada smo sedeli Aneli i ja, sedeli smo nešto sa strane, on je meni rekao da je prošao kroz isto, da mu je pisao loše Asmin, vređao ga, gde ga je on nazvao da dođe u Beograd. Da je posle Asmin hteo da spusti loptu, ali je meni rekao da je bio protiv Aneli, da je bio za Asmina nije ga poznavao isto tako je bio protiv Aneli, nije je poznavao. Upoznao je Aneli i rekao je da je mnogo bolji čovek - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: pink.rs