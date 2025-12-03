Ne izazivaš potrebu u meni da blejim s tobom: Teodora poručila Bebici da je mrtav konj, pa ga dokrajčila: Dosadan si kao pr*liv (VIDEO)

Šok za šokom!
Dok je Jovana Tipšin zajedno sa bendom "Prestige" pravila atmosferu za pamćenje u kazinu, Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica nastavili su sa svađom nakon što se on vratio kod nje.
- E ovo je moja pesma - rekao je Bebica, dok je u pozadini išla numera "Jorgovani".
- Mnogo si se ti opustio, kao sada je lagano. Dosadan si kao pr*liv - rekla je Teodora.
- Ti si rekla da ćeš da sediš ovde malo, da popiješ pivo, pa ćemo posle da se družimo - rekao je Bebica.
- Ne izazivaš potrebu u meni da blejim s tobom, kapiraš. Totalno si neispirativan, ali ti iskreno kažem - rekla je Teodora.
- Okej, ali okej. Ja neću da te smaram - rekao je Bebica.
- Dela, ne reči - rekla je Teodora.
Autor: Nikola Žugić