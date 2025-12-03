AKTUELNO

Zadruga

Ne izazivaš potrebu u meni da blejim s tobom: Teodora poručila Bebici da je mrtav konj, pa ga dokrajčila: Dosadan si kao pr*liv (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok za šokom!

Dok je Jovana Tipšin zajedno sa bendom "Prestige" pravila atmosferu za pamćenje u kazinu, Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica nastavili su sa svađom nakon što se on vratio kod nje.

- E ovo je moja pesma - rekao je Bebica, dok je u pozadini išla numera "Jorgovani".

Foto: TV Pink Printscreen

- Mnogo si se ti opustio, kao sada je lagano. Dosadan si kao pr*liv - rekla je Teodora.

- Ti si rekla da ćeš da sediš ovde malo, da popiješ pivo, pa ćemo posle da se družimo - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne izazivaš potrebu u meni da blejim s tobom, kapiraš. Totalno si neispirativan, ali ti iskreno kažem - rekla je Teodora.

- Okej, ali okej. Ja neću da te smaram - rekao je Bebica.

- Dela, ne reči - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne zna šta želi, a šta ne! I posle celog dana s Muratom, Teodora ga oduvala, on je nahvalio (VIDEO)

Domaći

Plače kao kiša! Aneli skočila kao oparena na Asmina, pa ga podsetila na prekid druge trudnoće: Popila sam lekove (VIDEO)

Zadruga

Au, kakav blam! Teodora i Bebica progovorili o Anitinom rođendanu i nedolasku, Jovan Rajić srozao Milosavu pred svima: Rekla mi je da... (VIDEO)

Zadruga

Na osnovu čega je govorio da bi jedino s njom bio u vezi?! Aneli i Janjuš zajedničkim snagama obrisali patos Teodorom, Santana raskrinkao sve (VIDEO)

Zadruga

Ne bira sredstva! Miljana dala sve od sebe da Ivana uvuče u svađu s Kačavendom (VIDEO)

Domaći

Ostavio si me kao kera i otišao u Ameriku: Aneli i Asmin OČI U OČI, izlazi sve na površinu, on je poziva da iznese dokaze: Neka se objavi jedna poruka