Ne izazivaš potrebu u meni da blejim s tobom: Teodora poručila Bebici da je mrtav konj, pa ga dokrajčila: Dosadan si kao pr*liv (VIDEO)

Šok za šokom!

Dok je Jovana Tipšin zajedno sa bendom "Prestige" pravila atmosferu za pamćenje u kazinu, Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica nastavili su sa svađom nakon što se on vratio kod nje.

- E ovo je moja pesma - rekao je Bebica, dok je u pozadini išla numera "Jorgovani".

- Mnogo si se ti opustio, kao sada je lagano. Dosadan si kao pr*liv - rekla je Teodora.

- Ti si rekla da ćeš da sediš ovde malo, da popiješ pivo, pa ćemo posle da se družimo - rekao je Bebica.

- Ne izazivaš potrebu u meni da blejim s tobom, kapiraš. Totalno si neispirativan, ali ti iskreno kažem - rekla je Teodora.

- Okej, ali okej. Ja neću da te smaram - rekao je Bebica.

- Dela, ne reči - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: Nikola Žugić