Na osnovu čega je govorio da bi jedino s njom bio u vezi?! Aneli i Janjuš zajedničkim snagama obrisali patos Teodorom, Santana raskrinkao sve (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić, kako bi prokomentarisala ljubavni trougao Bebice, Teodore Delić i Filipa Đukića.

- Kakvo ti je mišljenje o svemu što se zbiva između Bebice, Teodore i Filipa, da li će se pomiriti Teodora i Bebica i ko će koga više poniziti - pitao je Darko.

- Teodora će još jednom poniziti Bebicu, ovo što je učinjeno Bebici je nešto najstrašnije što se do sada desilo. Potpuno razumem Bebicu, još je i dobar kako bi drugi odreagovali. Ovo je beskarakterno i sramno, Teodora je ispala jeftina. Filip mi nije jasan, govorio je da bi ušao samo s Teodorom u vezu, na konto čega je zaključio da bi Teodora bila jedina žena s kojom bi ozvaničio vezu?! Meni da neko ovako kaže ko mi se sviđa, blam bi me bilo, zabila bih se u kokošinjac. Bebica mi se ovde drži top, ono što je uradio je katastrofalno, prva sam rekla da je monstrum, ali mislim da bi meni srce iskočilo na delove ovde - rekla je Aneli.

Sledeći je reč dobio Marko Janjušević Janjuš.

- Još jedna u nizu od ovih situacija koje su zanimljive ove godine. Jako specifična situacija. Dok si me slušao, sve kako sam rekao, tako i mislim, sada mi se neka mišljenja i nisu promenila. Ovde mi je situacija malo jasnija. Na primer, sa Teodorom je takva situacija, ja sam očekivao da će se ovo desiti, jednog dana je moralo da dođe do ovoga, tako sam mislio da će doći i pre dve godine, slušao sam da su se slične situacije dešavale i prošle sezone. Koristila ga je za svoju sigurnost i budućnost u rijalitiju. Mene nijednom Teodora nije uvredila, tako da ja nju neću da vređam i kada sam pravio sr*nja, ona me nije vređala. Mislim da bi bila neka devojka koju niko ne bi razumeo kao devojku za ozbiljnu vezu, mislim da ju je Bebica prihvatio i da je on redak muškarac koji bi je tako podržao. Što se tiče Bebice, reći ću ti Darko, ima ovakvih slučajeva kao što je Nenad, mislim da ih je malo, ali da ima, ima, retki su. On je svestan nekih stvari, ali mi je nemoguće da si toliko opsednut nekom osobom, a ona da ti se se*e i pi*a po glavi na finjaka i dok sve to radi, ti i dalje pričaš da je voliš - rekao je Janjuš.

- Kako ti deluju Maja i Filip - pitao je Darko.

- Klasičan odnos sa završetkom se*som negde u klubu u spoljnom svetu. Maja ima dve opcije, jedna je da tera inat ovim drugim devojkama i da se sp*da sa njima i da dokaže da je moćnija od njih, što ide na njenu štetu, a ona to ne kapira, a druga opcija je da se loži na njega, treća ne postoji - rekao je Janjuš.

Naredni je reč dobio Bora Santana.

- Šta ti vidiš ovde, kako ovo ocenjuješ - pitao je Darko.

- Ma šta da vidim, Filip je ispao koleteralna šteta Bebice i Teodore, ovo što je Bebica uradio, trebao je da uradi dosta ranije. Ne opravdam ga za to, videli smo da Filip nije bio svestan, ne bi to sigurno njemu namerno uradio. Popio Filip, popio Bebica. Ja sam je pitao pre 10 minuta da li bi se pomirila sa Bebicom, ona je rekla da nema te namere. Niko ne može da ti zabrani da voliš nekoga, i kada pogledaš, u ljubavi je sve dozvoljeno. Meni je Darko zapalo za uvo ono što sam ja čuo, juče kada sam rekao kod Šopićke i kada sam pitao za "Narod pita" i kada je Terza priznao da je bio sa njom...Ja nisam nikada hteo da izdam Terzu, sam je danas to rekao - rekao je Bora.

- Ja moram ovo da demantujem jer ne mogu da slušam. Kod mene na kući i zgradi postoje kamere i ko god se pojavi u blizini, postoji razlog zašto je to tako. Da je bilo gde bila, ja bih znao jer je kompletna ulica pod nadzorom - rekao je Bebica.

- Situacija je da ako je ona to radila, onda uopšte nije iskrena prema njemu. Najveći krivac treba da bude žensko odnosno Teodora jer kad prevari momka, pa šta ti je kriv taj momak? Ja sam rekao da će se do 14. januara smuvati Filip i Teodora, a ovo može da se kaže da su se već smuvali. Oni nemaju nikakav dogovor, samo što on želi da se pomiri s njom i to će biti tako - rekao je Bora.

Autor: Nikola Žugić