AKTUELNO

Zadruga

AFERA KUGLICA TRESE IMANJE! Milan otkrio da li mu je i kako Sofija gurnula u usta zalogaj Terzi iza leđa (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok za šokom!

Aneli Ahmić sedela je u pabu sa Anđelom Rankovićem i Ilijom Pečenicom, te je tako započela priču o kuglici koju mu je Sofija Janićijević gurnula, kako se otkrilo, u usta tokom proslave Nove godine.

- Znači kuglicu si u usta dobio - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da ti kažem, ja nisam to hteo da komentarišem. Ne volim da lažem kada me neko pita, nisam to hteo ni da spominjem. Bebica i ovi su bili iza mene - rekao je Milan.

- Rekli su meni Teodora i Bebica, kao: "Stavila mu je hranu u usta" - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja stojim okrenut, znam da je jelka iza mene, znam da nema ko drugi da prođe, niko nije prolazio. Ja od onog dana kada sam rekao da nemamo komunikaciju i da se ne družimo, ja imam samo poštovanje, pa nisam ja ovca. Ništa, ja sam se sklonio, nisam se javljao...I ona prošla pored mene, ja nisam ni video i ona mi je gurnula onu kuglicu od susama sa sirom - rekao je Milan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Opšti haos za stolom! Afera 'podrška' trese Belu kuću, Aneli razotkrila Luku: Kad sam izašla u superfinalu, videla sam da je tražio Điđi (VIDEO)

Zadruga

AFERA TELEFON TRESE SVE! Aneli otkrila detalje razgovora sa Biljanom i potrage za Lukinim mobilnim: Imam glasovnu u kojoj se Biljana kune... (VIDEO)

Zadruga

Nastaće karambol! Dača otkrio Aneli da mu se Luka poverio da je drži u šaci: Rekao je da tom rečenicom može da te UNIŠTI (VIDEO)

Domaći

Da li će i ovo demantovati?! Maja se s osmehom obratila Luki, on uzvratio, pa ponovio pokret koji mu je pokazala (VIDEO)

Zadruga

Pomirenje veka na pomolu?! Asmin i Aneli progovorili o svom odnosu, evo da li bi obnovili svoju ljubav (VIDEO)

Zadruga

Osman Karić sedi na dve stolice?! Aneli otkrila kako je stekla poverenje u njega i ostavila mu telefon, Asmin skočio: On mi i dan-danas veruje (VIDEO)