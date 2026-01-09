AFERA KUGLICA TRESE IMANJE! Milan otkrio da li mu je i kako Sofija gurnula u usta zalogaj Terzi iza leđa (VIDEO)

Šok za šokom!

Aneli Ahmić sedela je u pabu sa Anđelom Rankovićem i Ilijom Pečenicom, te je tako započela priču o kuglici koju mu je Sofija Janićijević gurnula, kako se otkrilo, u usta tokom proslave Nove godine.

- Znači kuglicu si u usta dobio - rekla je Aneli.

- Da ti kažem, ja nisam to hteo da komentarišem. Ne volim da lažem kada me neko pita, nisam to hteo ni da spominjem. Bebica i ovi su bili iza mene - rekao je Milan.

- Rekli su meni Teodora i Bebica, kao: "Stavila mu je hranu u usta" - rekao je Anđelo.

- Ja stojim okrenut, znam da je jelka iza mene, znam da nema ko drugi da prođe, niko nije prolazio. Ja od onog dana kada sam rekao da nemamo komunikaciju i da se ne družimo, ja imam samo poštovanje, pa nisam ja ovca. Ništa, ja sam se sklonio, nisam se javljao...I ona prošla pored mene, ja nisam ni video i ona mi je gurnula onu kuglicu od susama sa sirom - rekao je Milan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić