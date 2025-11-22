Nastaće karambol! Dača otkrio Aneli da mu se Luka poverio da je drži u šaci: Rekao je da tom rečenicom može da te UNIŠTI (VIDEO)

Šok za šokom!
Dača Virijević odveo je Aneli Ahmić do garderobera, kako bi joj preneo ono što mu je Luka Vujović rekao u poverenju o njoj.
- Kaže: "Je l' znaš šta ona radi?! Hoće da me nabedi da ja pričam neke stvari o njoj, a da kažem jednu rečenicu, nju bi to satrlo, a ona bi rekla da ja lažem" - rekao je Dača.
- To ti je rekao - pitala je Aneli.
- Ja sam tu sedeo na Igri istine tamo gde ti sada sediš...Ja sam ga pitao šta je, on mi kaže: "Nebitno, možda je to i laž" - rekao je Dača.
- Što to sada ne kažeš?! On kaže da ima nešto čime može pokopati, ja ne znam šta je to. Jeste, rekao je on da postoji neka stvar - rekla je Aneli.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić