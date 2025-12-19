Pomirenje veka na pomolu?! Asmin i Aneli progovorili o svom odnosu, evo da li bi obnovili svoju ljubav (VIDEO)

Šok za šokom!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Asmin Durdžić traži od Aneli Ahmić da bude dama, traži joj prijateljski zagrljaj.

- Ja sam njoj često govorio da mora da bude dama, a ne da vređa momka i da mu psuje majku. Meni se Sofijino ponašanje sviđa, njoj kad je*eš majku, ona ćuti i onda sam rekao Aneli da mora sebe da stavi na prvo mesto. Uvek treba sam sebi da budeš na prvom mestu...Biće sa mnom u dobrom odnosu, ne treba da se dešava ono od pre. U utorak me je malo prebacilo, ne ona, nego Ivan što je rekao da ja nešto nisam rekao. Kada je zamolim da se makne od mene, onda neka se makne. Ja sam njoj prišao i zagrlio sam je drugarski. Ne treba Nora da gleda klipove moje i njene kod robote, to je sramota - rekao je Asmin.

- Generalno je onaj klip sramota, mi se ljubimo, poljubili smo se 56 puta za šest piva. Vidi se da smo u pijanom stanju oboje, ja jedva sastavljam rečenicu, jezik mi se petlja, ovaj ne zna gde udara. Prvi klip, drugi klip, sve je sramota. Oni su veća sramota šta rade, jer mi imamo tu neku konekciju, to nešto iza nas. Ja sam i rekla danas, ja imam emociju prema njemu, ja njega na poseban način volim, ne bih volela da se pomirim sa njim i da živim sa njim. Ponovo bi me prevario - rekla je Aneli.

- Ja kada imam vezu, ja sam veran svojoj devojki. Tebi nisam, ali sam se promenio. Ja sam veran svojoj ženi dok me poštuje, ja kada me ponizi, ja odem nekoj drugoj da se utešim - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić