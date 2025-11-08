AKTUELNO

Možda dođe dan kada saznaš za nešto što sumnjam: Aneli progovorila o odnosu sa Lukom, pa priznala kako gleda na njegovo očijukanje s Majom (VIDEO)

Šok za šokom!

Predstavnik portala Pink.rs, voditelj Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić kako bi sa njom porazgovarao o odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Aneli, hajde da pričamo o tebi i Luki i o svemu što se desilo u prethodna tri dana. Ti si sama primetila i rekla više puta da je Luka totalno fejk i robotizovan kada odgovara na pitanje o Maji Marinković. Šta ti to govori - pitao je Darko.

- Danas sam to komentarisala i sinoć kada je bio klip Maje i Filipa, to se tada desilo. To su neke reakcije koje sam htela da prećutim, nisam htela da se to čuje, ali eto to su dve situacije...Postoji sumnja, imam pravo da sumnjam posle svega što sam gledala - rekla je Aneli.

- Reci mi, šta je ono što sada vidiš da se dešava, a i sama si ponovila da dobro znaš šta si gledala dok si bila napolju - pitao je Darko.

- Ja najnormalnije funkcionišem. Da sam ušla u početku ovde, ja bih bila drugačija, ali sam nekako otupela na to i prevazišla sam, pa sam tako brzo oprostila. Sinoć mi je rekao da je on to radio da bi skrenuo temu s mene, milion nekih stvari su mu dolazili ovde, iako ja u to ne verujem, naravno. Prebrzo mi je krenulo to sa paštetama i to, a zna situaciju između mene i Maje - rekla je Aneli.

- Šta tebi o njihovom odnosu govore Majini odgovori - pitao je Darko.

- Ona ga štiti, to je neki deo Maje, ona tako za svakoga, i za Filipa isto negira. Ja sam gledala ovde Maju i Filipa. Nikada neće da kaže otvoreno, mene zanimaju Lukini postupci, Lukini pogledi, sklanjanje naprasno pogleda. Ja mogu Janjuša sada da gledam u oči, šta, boli me briga - rekla je Ahmićeva.

- Aneli, kako možeš da budeš u vezi sa nekim čije te laži izluđuju i svakodnevno ga optužuješ da laže i da je folirant - pitao je Darko.

- Zato što smatram u momentima da laže, kao ovo da mi stavlja ruku, on viče da ne, a zna da jeste. Dosta puta me je ubedio u neke laži i situacije, kao da nešto nije rekao, a rekao je. Ja ne mogu zbog toga da ga ostavim...To su gluposti u raspravama koje kažemo, uvek ima nešto šta se dešavalo napolju, ali naravno da nikada više ne bih rekla šta se napolju dešavalo. Možda dođe dan kada saznaš za nešto što sumnjam - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

