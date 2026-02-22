Sa slomljenom nogom ustao da igra! Desingerica se suprotstavio Muhamedovom direktnom prolazu, PRODUKCIJA REAGOVALA (VIDEO)

Dobio je vetar u leđa!

Sledeći kandidat je Muhamed Beriša, koji je otpevao pesmu Sinana Sakića "Otvaram ti dušu", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Za svoje drugo predstavljanje on je odabrao pesmu "Nataša" koju u originalu izvodi Zvonko Demirović, a za svoj nastup je dobio tri da, dok je Desingerica ponovo zaboravio da glasa, pa su ga svi ostali članovi žirija upitali zašto to radi.

- Zato što mi se sležu utisci - rekao je Desingerica.

- Ne možete da budete u centru pažnje, a da oštetite kandidata, je l' ste vi normalni. Pa nisu to krompiri, pa hajde da ih šutnemo, dečko je sa gipsom ovde ustao da igra - vikala je Viki besno.

- Meni je bio super, jedino mi se Nataša nije svidelo, malo nemački, znaš kako ovaj lepo peva, malo je bio loš nemački, ali meni zapadna Evropa ne smeta, navijam za to, svim srcem - rekao je Bosanac.

- Prva pesma bomba, druga pesma, malo sam se uplašila kad si krenuo da ustaješ da igraš, tu si malo izgubio koncentraciju, ali bravo, top pevač, predivna boja glasa, ti si stvarno za direktan prolazak dalje - rekla je Jelena.

- Kako si krenuo pogledali smo se i to je to, ovo je bilo za četiri da, nažalost neka produkcija odluči - rekao je Ognjen.

- Meni se sviđa kako on peva i sve, ali sad smo slušali tu romsku muziku, on je dosta improvizovao, ali Bosanac je kontradiktoran jer je Elvisu dao ne za improvizaciju, a ovde da. Bio je dobar, ali šta je parametar, a bio je i Elvis šurio. Ništa ja ću Elvisu onda da polomim obe noge - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.