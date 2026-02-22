Gojko Anačković uz pomoć produkcije prošao u sledeći krug, Jelena ga opet opomenula za kilažu: Zašto jedeš toliko (VIDEO)

Moraće da se baci na ozbiljniju dijetu!

Sledeći kandidat ove noći bio je Gojko Anačković, koji je otpevao pesmu Peđe Medenice "Imam ljubav ali kome da je dam", a njegov mentor je Dragan Stojković Bosanac.

Nakon ovoga Gojko je izveo čuveni hit Džeja Ramadanovskog "Loše mi danas", a za svoj nastup dobio je tri da, a samo je Desingerica glasao negativno.

- Prva pesma kao je padao niz stepenice, prespor, pa požuri, pa prespor, bez dinamike. Tek je u refrenu nešto pustio vokal - rekao je Desingerica.

- U prvoj pesmi je imao dva ukrasa gde je pokazao da je rasni, rasni pevač, znaš kakvih par fraza je imao... Pazi da ti ne padneš niz stepenice - rekla je Jelena.

- Kida kako peva, okej, nije se dobro pokazao i to je to, u prvoj pesmi si se saplitao, bio si prespor, pa si prebrzo upadao, pa prespor, onda kad je došao refren, sačekao si da pustiš vokal - rekao je Desingerica.

- Imao je par fraza maestralnih, meni je bolji bio u prvoj nego u drugoj, ti nisi pevač, ovaj dečko šuri - rekla je Jelena.

- Meni je bila kidalica prva pesma - rekao je Ognjen.

- Čušeć, mora tata da ti objasni, ja ti kažem kako je bilo, peva šuri, ali druga pesma je neuporedivo bolja - rekao je Desingerica.

- Par ukrasa je bilo da sam ja pala sa stolice, malo koji pevač ima osećaj za takve ukrase, sa takvim polutonovima. Prvo da te pitam nešto, šta je sa tvojom kilažom? Brutalan si pevač, mnogo si sladak, zašto ždereš, zašto jedeš toliko, zašto nisi smršao, imamo kandidate koji su smršali 25 kilograma... Za tvoje zdravlje i tvoje javno pojavljivanje u medijima jako je bitno da izgledaš top, mnogo si lep, šta je problem - rekla je Jelena.

- Ja sam od prošlog kruga šest kilograma smršao - rekao je kandidat.

- Ja sam dao da jer stvarno mislim da si fantastičan, prva pesma mi je bila kidanje, druga slabija, mlad si, popravljaj se, samo napred - rekao je Ognjen.

- Da si bio dobar jesi, a da si bio brutalan nisi, ja ću ti reći istinu, imao si par lepih ukrasa, ali bio si u strofi prve pesme duplo sporiji, slažem se aspolutno sa Desingericom, u refrenu si bio dobar, ali strofa je bila sva slou, usporena, druga i tu i tamo, ima ljudi koji slušaju pored malih ekrana i čuće - rekla je Viki.

- Ja bih pozdravio mog kandidata, bio je fantastičan, on je u prvoj pesmi je frazirao na svoj način, nigde nije ispao iz ritma, gde je zakasnio požurio je, to je vrh. Ovo je jedan od najkvalitetnijih pevača ovde - rekao je Bosanac.

Produkcija je dala glas i poslala Gojka direktno u naredni krug.

Autor: R.L.