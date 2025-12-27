JA SAM SE SMRZLA! Gojko Anačković napravio SPEKTAKL, Jelena ostala bez teksta (VIDEO)

Oduvao sve!

Naredni takmičar bio je Gojko Anačković (19), koji je otpevao pesmu Peđe Medenice "Da l' mi ime spominje". Njegov mentor je Bosanac.

Za svoju drugu pesmu on je odabrao "Živim život koji moram" Džeja Ramadanovskog. Sva četiri "Da" Gojko je prošao direktno u naredni krug.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

- Možda zato što si bucko, pa deluješ malko starije. Ti si još uvek tinejdžer. Ti si takvih par fraza otpevao da sam se ja smrzla, imaš divnu emociju, divnu boju glasa. Druga pesma, kakvih si par fraza otpevao, veliki si talenat, veliko da od mene, bravo Bosanac - rekla je Jelena.

- Ja se slažem sve što ti je Jelena rekla. Tvoja pojava i krštenica ne idu nikako zajedno. Kad si bre kosu izgubio - navela je Zorica.

- Vraćali mu godište na carini - rekao je Desingerica.

- Bio si dobar, kad si video četiri da, onda si se opustio, mnogo mi je drago što i neke od vas koje nismo nešto registrovali u prvom krugu sada pokazujete kakvi ste talenti. Imamo fantastične pevače, sve bolje i bolje - rekla je Viki.

- Odlično, emotivno, ne moraš da igraš, nego da pokažeš emociju, biće to još bolje sad kad ste ti i Bosanac razmenili brojeve - rekao je Desingerica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

