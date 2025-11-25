AKTUELNO

Zadruga

Pogazio sam sebe i sad sam razočaran: Alibaba ne može da veruje kako ga je Aneli izigrala, završio svaki kontakt s njom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Oduvao je!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujović kako bi nastavio da priča o odnosu s Aneli Ahmić.

- Ukoliko se Milica oglasila za mene, ja imam mnogo toga da kažem - rekao je Luka.

- Ako želiš da naneseš Milici pakost, nećeš uspeti jer ti nemaš ništa loše da kažeš za nju - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja tebe tukao? To nije istina, ti si bila nasilna - rekao je Luka.

- Jedino prema kome mogu biti nasilna to je Asmin, da završim celu priču dok na Luku nikad nisam digla ruku - rekla je Aneli.

- Pričaćemo sve ovde - rekao je Luka.

- Hoćeš da pričam šta je bilo kad si se vratio s tajnog zadatka? - upitala je Aneli.

- Pričaj - rekao je Luka.

- Neću - rekla je Aneli.

- Asmine je l' ti sada još veća p*čka Luka nego što je bio? - našalio se Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- On meni govori da sam trebao ženi da ostavim 100.000 evra, a on deli ajvar i posteljinu. Ja ću Noru pitati: ''Da li je galamio Luku'', ona ništa ne laže. Ja ću uvek kriviti Aneli nego Luku, ona je kriva što je to dozvolila. Sada sam mnogo razočaran jer sam joj pokazao da mogu da p*pišam i sebe i sve zarad Nore, a ona je samo zbog jednog komentara skočila na mene - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

