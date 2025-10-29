Nerio više ne prašta: Tetki Aneli ne želi da pređe preko uvreda za Hanu, završio svaki kontakt s njom! (VIDEO)

Doneo konačnu odluku!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Neria Ružanjija koji je progovorio o odnosu sa Aneli Ahmić.

- Nerio da li te pogađa što ti tetka govori da lažeš? - upitao je Đukić.

- Ukoliko meni neko ne veruje nek mi kaže da sam lažovčina, ali to me ne pogađa obzirom da su napolju svi dokazi - rekao je Nerio.

- Je l' ti smeta što ti cimeri prebacuju poklone od Aneli? - upitao je Đukić.

- Meni znači jer meni treba garderobe i stvari, ne znam što bi mi iko to zamerao - rekao je Nerio.

- Ja mislim da ti nisi zamerio Aneli jer vidiš da ona ne govori šta misli već kao da priča Sita kroz nju - rekao je Đukić.

- Ja sam ovde došao da iznesem svoju istinu, Aneli nisam mešao i nemam potrebe jer što bih? Meni je samo majka nanosila bol - rekao je Nerio.

- Ko je od tebe i Aneli poželeo da se odalji? - upitao je Bora.

- Ja sam se odaljio jer nisam znao da je govorila neke stvari u studiju za moju Hanu, to ne može da radi i zato sam presekao - rekao je Nerio.

- Kako komentarišeš što je neko izneo da Hana gore spava, a dete dole skače po nečemu - rekao je Đukić.

- Ukoliko je neko Hani ušao dok ona spava i snimio je, to je strašno. Aria fizički nije mogla završiti na donjem spratu što znači da su je oni sneli da bi mogli da snime - rekao je Nerio.

Autor: N.Panić