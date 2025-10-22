Je l' si mu namigivala? Luka počeo da primećuje flert Anđela i Aneli, ovakva poniženja više neće trpeti! (VIDEO)

Doneo odluku!

Aneli Ahmić i Luka Vujović osamili su se u dvorištu i porazgovarali o Anđelu Rankoviću i svojim problemima, a Luka je hteo da sazna istinu o prošloj noći i uveri se da li je zaista Aneli flertovala sa Anđelom.

- Sa svima sam se svađao za stolom zbog tebe - rekao je Luka.

- S kim? - upitala je Aneli.

- Evo ti Anđelo - rekao je Luka.

- Nisam pričala s njim - rekla je Aneli.

- Je l' si mu namigivala? - upitao je Luka.

- Je l' si ti normalan? Ja sam namerno postavila ono pitanje na igri i gledala ga u oči jer znam šta je pričao - rekla je Aneli.

- Ja znam šta je cela kuća pričala, da ste vi sinoć nazdravljali i da ste namigivali jedno drugom. Ja nikom ništa nisam rekao - rekao je Luka.

- Je l' si ti to video? - upitala je Aneli.

- Ja to nisam video jer si bila zagrljena sa mnom, ne mogu da vidim šta mi radiš iza leđa - rekao je Luka.

- To je laž, videla sam napolju kako spletkare Mina, Alibaba i Dača - rekla je Aneli.

- Onda su svi umešani - rekao je Luka.

- Je l' hoćeš da ideš i da nađeš druge cure? Raskinuo si sa mnom tri puta - rekla je Aneli.

- Ti si me na to navodila i govorila - rekao je Luka.

- Sad pričaju kako sam ja bacila prsten - rekla je Aneli.

- Jesi ga bacila - rekao je Luka.

- To niko nije video - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić