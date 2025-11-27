Nema više ni famoznog gledanja: Đukić brutalnije nego ikad zakucao pečat na priču s Teodorom, ona priznala da li ima žal za noćima u izolaciji! (VIDEO)

Oduvao je!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Filipa Đukića.

- Jesi li ti zaljubljen u Anitu? Izgleda da si se inatio s drugim devojkama jer si mislio da ona voli Anđela - glasilo je pitanje.

- Ja se ne bavim tim stvarima, to mi je za nezrele klince i tako dalje. Da postoji inat onda bih nahvatao bilo koga, a ne osobu koja je simpatična i lepo izgleda. Nisam zaljubljen, ali mi prija - rekao je Filip.

Naredno pitanje bilo je za Teodoru Delić.

- Koliko ti nedostaju noći iz izolacije s Filipom? - glasilo je pitanje.

- U ovom trenutku mi ne fali, taj odnos je prekinut i završen tako da nema potrebe da mi nedostaje nešto što nije ni počelo. Prođe mi kroz glavu: ''Šta bi bilo kad bi bilo'', ali nema potrebe da razmišljam o tome - rekla je Teodora.

- Ja s njom nemam apsolutno nikakav kontakt čak više nema ni tog famoznog gledanja, ne znam šta da ti kažem - rekao je Filip.

- Nema šta da mi se dopada njen odgovor, ona nek odgovara kako hoće - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić