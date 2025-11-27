AKTUELNO

Zadruga

Nema više ni famoznog gledanja: Đukić brutalnije nego ikad zakucao pečat na priču s Teodorom, ona priznala da li ima žal za noćima u izolaciji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Oduvao je!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Filipa Đukića.

pročitajte još

Pretrnuo od straha: Luka uplašen da ga Anita ne izigra u dogovoru s Đedovićem, počinje da gaji sve veće simpatije prema njoj! (VIDEO)

- Jesi li ti zaljubljen u Anitu? Izgleda da si se inatio s drugim devojkama jer si mislio da ona voli Anđela - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja se ne bavim tim stvarima, to mi je za nezrele klince i tako dalje. Da postoji inat onda bih nahvatao bilo koga, a ne osobu koja je simpatična i lepo izgleda. Nisam zaljubljen, ali mi prija - rekao je Filip.

Naredno pitanje bilo je za Teodoru Delić.

- Koliko ti nedostaju noći iz izolacije s Filipom? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Nije mi bilo normalno da se ljube, ali... Maja ponovo zauzela Anelinu stranu i svu krivicu svalila na Luku, on kipti od besa! (VIDEO)

- U ovom trenutku mi ne fali, taj odnos je prekinut i završen tako da nema potrebe da mi nedostaje nešto što nije ni počelo. Prođe mi kroz glavu: ''Šta bi bilo kad bi bilo'', ali nema potrebe da razmišljam o tome - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja s njom nemam apsolutno nikakav kontakt čak više nema ni tog famoznog gledanja, ne znam šta da ti kažem - rekao je Filip.

pročitajte još

Pokušao sam da joj nađem zamerku, ali nisam uspeo: Ivan vinuo Aneli u nebesa, pa nikad žešće udario na Luku! (VIDEO)

- Nema šta da mi se dopada njen odgovor, ona nek odgovara kako hoće - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne odustaje: Aneli se nameračila na razgovor s Alibabom, on ni da se okrene! (VIDEO)

Zadruga

Nisu ni počeli s flertom, a već završili: Viktor shvatio da Rada mentalno ne može da mu parira! (VIDEO)

Zadruga

Uroš Stanić pomerio sve granice: Elegantnim odelom zapalio scenu, više nema konkurenciju! (VIDEO)

Domaći

Odgovor koji su svi čekali: Đukić priznao da li se sažalio se na Bebičinu tužnu priču i završio s Teodorom! (VIDEO)

Zadruga

Pogazio sam sebe i sad sam razočaran: Alibaba ne može da veruje kako ga je Aneli izigrala, završio svaki kontakt s njom! (VIDEO)

Domaći

Kraj! Bebica priznao da je zauvek završio sa Teodorom, a evo šta će uraditi sa tetovažom! (VIDEO)