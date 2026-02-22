Za dlaku mu izmakao direktni prolaz! Desingerica skratio krila Stefanu Iliću, malo mu je falilo da ih sve obori s nogu (VIDEO)

Bilo je veoma blizu.

Poslednji kandidat večeras bio je Stefan Ilić, koji je otpevao pesmu Saše Kovačevića "Gde smo moja ljubavi", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, on je otpevao pesmu Milana Stankovića "Nepopravljivo", a nakon nastupa žiri je glasao - on je dobio tri da, dok je samo Desingerica glasao negativno.

- Bukvalno kreten, ja mislim da mi tebe treba da izbacimo - rekla je Jelena.

- Ovo je bilo super energičan, euforičan, ali je bilo dosta slatkasto amaterski. Ovo je i više nego dovoljno, tri glasa, moja precedavajuća kalkulacija, ovo je dovoljno. Opustili smo se, postali smo indijanci - rekao je Desingerica.

- Kad on kaže da je precedavajući, mi svi ćutimo jer znamo da je sprdnja, ali treba da mu objasnimo da nije ni "p" od predsednika - rekla je Jelena.

- Moramo biti realni, on je vrlo talentovan, ali i ti čuješ i mi čujemo da mutira i da je za četiri, nije za četiri, Despić je vrlo realan - rekla je Viki.

- Nervozna si, oznojila si se, dnevni uložak ti je pustio, ja ti opraštam, skroz je okej. Spaljena je, ceo dan sedi tu i hoće da ide kući - rekao je Desingerica.

- Meni je Stefan simpatičan od početka, brčići su tu, mutiraš znamo to, ja mislim da je to u ovom trenutku za tri da - rekao je Ognjen.

Autor: R.L.