Za dlaku joj izbegao DIREKTAN PROLAZ! Viki sasekla krila Desingericinoj kandidatkinji Sanji Kostić! (VIDEO)

Svi ostali su bili oduševljeni.

Sanja Kostić naredna je takmičarka koja se predstavila večeras i to pesmom Snežane Đurišić "Lepi moj", a njen mentor je Desingerica.

Nakon ovoga, Sanja je potpuno promenila ritam i otpevala čuveni hit Lepe Brene "Mače moje", a za svoj nastup dobila je tri da, od Jelene, Zorice i Bosanca, dok je Viki ovoga puta glasala negativno.

- Mnogo falša, baš mnogo falša, prva pesma je fenomelna, ti si nju lepo otpevala. Tehnički si je lepo donela, ali jako puno falša, u drugoj sam ostavila priliku, jer desi se to i profesionalcima, ali bilo je i u drugoj falša. Tri glasa je taman mera, ne može da bude četiri u odnosu na one kandidate koji nisu bili falš. Napravljena je mera i razlika, bilo je falša - rekla je Viki.

- Meni je nažalost bilo dobro, nažalost jer nisi moj kandidat, imaš odličnu boju glasa, popravila si i vibrato. Prva pesma, krenula je traljavo, ali si pokazala jednu crtu svađalačku u toj pesmi i meni se to dopalo. Druga pesma mi se nije dopala, bila je malo tonski klimava, što kaže Viki, ali smatram da si od prošlog puta napredovala. Mislim da je Viki napravila grešku - rekao je Bosanac.

- Nisam čula da si bila u falšu, ova druga pesma je velika koska, zvuči kao pesmica, a kad se peva ima veliki raspon, sve Brenine pesme pogotovo te mjao, mjau su teške pesme. Sviđa mi se tvoj stajling, mislim da je to najbolji stajling koji sam videla u ovom takmičenja, jako lepo, jako zgodna i šminka i frizura, prava si dama, deluješ skupo i ja to volim. Prva pesma je jedna od mojih omiljenih Snežaninih pesama, mislim da si mogla pola tona više, ne znam što si se uplašila, da si išla pola tona gore imala bi napad u refrenu, i tu emociju da se svi naježimo. Mislim da si ti jedan od najboljih i najozbiljnijih Despićevih kandidata - rekla je Jelena.

- Meni se mnogo dopada što si ti pevala ovu prvu pesmu, tu je Kemiš radio aranžman, Snežana i ja smo se takmičile na jednom festivalu, ona je pevala ovu pesmu, a ja sam pevala "Zakletvu", međutim od njega ništa nije zavisilo - rekla je Zorica, a ostali članovi žirija su je pitali koji je to festival bio.

- Zlatna ptica - dobacio je Despić.

- Što si ti gluperda, samo da pokvariš.... Ja sam tu pobedila, a ona je bila druga. Prestani molim te, ti si nebitna pojava u našem životu. Ti si meni savršena, imala si duše, u prošlom krugu si bila hladnjikava, a sada je bilo savršeno - rekla je Zorica.

- Poštujem svačije mišljenje i izlaganje. Svako ima svoje viđenje, a moje viđenje je da je ovaj kandidat baš dobar, ima baš dobar raspon glasa. Malo se ovde stegne, za četvrti krug ćemo morati tu barijeru da sklonimo jer su ovo već krvavi obračuni - rekao je Desingerica.

