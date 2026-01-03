Gde ćeš ti Šabana da pevaš?! Dalibor Kostić za dlaku propustio direktan prolaz u treći krug, žiri za sve okrivio Karleušu (VIDEO)

Mentorka podbacila?

Dalibor Kostić sledeći se predstavio na velikoj sceni "Pinkovih zvezda" i to pesmom Saše Kovačevića "Živim da te volim", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoje drugo predstavljanje on je odabrao numeru Šabana Šaulića "Bojana", on je dobio tri pozitivna glasa, dok je samo Viki Miljković dala "Ne".

- Prva pesma je bila lepa, nežna, emotivna, ali nikako Šabana. Ako tvoja mentorka koja nema dodirne tačke sa Šabanom otpeva bolje od tebe, znači da njemu to nikako ne odgovara. Svi vole Šabana, ali jedno je da slušaš, a drugo je da pevaš. Šabanova pesma, to je bilo tanko, mnogo nevešto, nije dobro i ne bi bilo fer prema ostalim kandidatima, da dobiješ četiri da - rekla je Viki.

- On je kao Saša Kovačević kad se vrati sa mora - dobacio je Desingerica.

- Ovo nije bio poklon, zaslužio si "Da". Možda nije bila savršena druga pesma, ali nije bilo ni loše, naročito za ovu novogodišnju emisiju - rekla je Zorica.

- Dugo sam razmišljao da li da ostavim ili da povučem "Da", vrlo često smo za ovakvu situaciju kandidatu davali "Ne", zašto jer se pevaju dve pesme, međutim, šta je presudilo, ti si prvu pesmu otpevao na takav jedan šmekerski način, prefinjeni pristup pesmi, tvoja boja glasa je lepša. Prvu pesmu si pokidao, a drugu si upropastio. Gde ćeš ti Šabana da pevaš? I ja bih voleo da sam pilot. Ne proba se za takmičenje, sledeće izvlačenje će ti biti problematično naći ti pesme - rekao je Bosanac.

- Meni je to bilo čudnovato, malo mekano, treba to ubedljivije, da malo više preneseš tu muziku na slušaoca i gledaoca, dao sam da jer sam Deda Gas, nisam mogao da ti dam ne, ali mora u sledećem krugu mentorka više da se potrudi - rekao je Bosanac.

- Meni je on jako zanimljiv, bio sam na ivici, ali da budem realan, daću ne, želim ti sreću i mislim da možeš kroz baraž - rekao je Ognjen.

Autor: R.L.