AKTUELNO

Politika

Mentorka blokadera priznala: Frustrirana sam, svađamo se međusobno i razotkrivamo (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug /VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Mentorka blokadera Biljana Lukić je priznala da je frustrirana i da se blokaderi međusobno svađaju, prenose mediji.

Lukić je priznala da je njihov veliki problem što, kako kaže, umesto da se bave "konkretnim organizovanjem i pripremom za izbore", oni se bave "međusobnim svađanjem, prepucavanjem, razotkrivanjem, ograđivanjem i glupostima", pišu mediji.

Glavna antisrpkinja optužila Srbiju da koči region: Priželjkuje devedesete i optužuje državu za "širenje ruskog uticaja"

"To radničko samoupravljanje, zborovi, plenumi, svo dižemo ruke, pa dok donesemo odluku, to neće moći tako. Tako da je moja frustracija, ja ne mogu da svoje frustracije lečim tako što ću da sad pljujem: Jesi li ti za vlast, jesi li ti za lažnu opoziciju ili ne znam već kako je sad zovu. Sve gluposti. Sad najvažnija tema je da li sme da učestvuje opozcija na izborima ili ne sme", rekla je Lukić, navode mediji.

Autor: S.M.

#Biljana Lukić

#Opozicija

#Priznanje

#Svađa

#blokaderi

