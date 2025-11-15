AKTUELNO

Politika

ADVOKAT BLOKADERA PRIZNAO: Kada bi sad bili izbori, Vučić bi pobedio! (VIDEO)

Izvor: Pink,rs, Foto: Tanjug /VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Sead Spahović, advokat blokadera, rekao je gostujući u jednom podkastu da ako bi se sada održavali izbori, da bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić pobedio, prenose mediji.

"Mogu li studenti sami tako kako su se odrekli i saradnje sa opozicijom, i proglasom, i drugim. Pa čini mi se neki su se ogradili čak i od saradnje sa NVO...", napomenuo je on.

"Znate šta, oni imaju te neke svoje punktove odakle daju informacije. Kada kažete što to radite oni kažu nismo mi to su oni. I beže od svih mogućih izjašnjena o bilo čemu. Jer čim se izjasne izgubiće deo podrške. Ja vam tvrdim, kad bi sad bili izbori mislim da bi Vučić pobedio," zaključio je on.

#Advokat

#Pobeda

#Vucic

#blokaderi

#sead spahovic

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ O PUCNJAVI ISPRED SKUPŠTINE: Da nije prikazan snimak, rekli bi evo, potukli se Ćaciji oko dnevnica

Politika

VUČIĆ IZ SKOPLJA: Ovo su bili najčistiji izbori od kad postoji višestranački izborni sistem

Politika

DA LI JE NESTOROVIĆ SPREMAN DA PREUZME POLITIČKU ODGOVORNOST? Bulatović za Pink: Ako bi se razmišljalo uskostranački izbori u Beogradu bi već bili ras

Politika

'MALI BROJ LJUDI PRAVI HAOS SAMO DA BI BILI PRIMEĆENI' Vučić o protestima: Podstiču sukobe u Srbiji, ali to im baš ne ide

Politika

'HTELI SU DA SPALE ŽIVE LJUDE, NJIH 300 BI BILO U OPASNOSTI' Predsednik Vučić o bolesnim umovima blokadera: Tragedija izbegnuta za dlaku

Politika

IZBORI BI MOGLI DA BUDU ZA 75 DANA Vučić: Ugrožena nam je stabilnost i građanski mir