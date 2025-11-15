ADVOKAT BLOKADERA PRIZNAO: Kada bi sad bili izbori, Vučić bi pobedio! (VIDEO)

Sead Spahović, advokat blokadera, rekao je gostujući u jednom podkastu da ako bi se sada održavali izbori, da bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić pobedio, prenose mediji.

"Mogu li studenti sami tako kako su se odrekli i saradnje sa opozicijom, i proglasom, i drugim. Pa čini mi se neki su se ogradili čak i od saradnje sa NVO...", napomenuo je on.

"Znate šta, oni imaju te neke svoje punktove odakle daju informacije. Kada kažete što to radite oni kažu nismo mi to su oni. I beže od svih mogućih izjašnjena o bilo čemu. Jer čim se izjasne izgubiće deo podrške. Ja vam tvrdim, kad bi sad bili izbori mislim da bi Vučić pobedio," zaključio je on.