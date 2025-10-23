AKTUELNO

Politika

VUČIĆ O PUCNJAVI ISPRED SKUPŠTINE: Da nije prikazan snimak, rekli bi evo, potukli se Ćaciji oko dnevnica

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su snimci pucnjave ispred Skupštine prikazani da bi ljudi shvatili šta se zaista dogodilo, jer bi se inače pričalo da su se dvojica nepismenih Ćacija potukli oko dnevnice.

"Ali postoje snimci i svedoci o tome šta se tačno dogodilo. Znam dobro kako stvari funkcionišu. Ono što je važno, ja pozivam ljude, poštujem one koji su na protestima, koji razmišljaju drugačije, da ih čujem i prihvatim njihove ideje. Spreman sam da i razgovaramo oko roditelj-staratelj, pozvao sam i Anu da čujemo i drugu stranu i da primenimo njihove ideje. Ja se borim za Srbiju, treći mandat ne mogu da imam. Ali ne mogu da prihvatim nasilje kao metod, već samo dijalog", rekao je Vučić.

Još jednom je pozvao sve da se ponašaju u skladu sa zakonom, da u obzir uzmu interes Srbije.

"Ti ljudi su zaboravili da su građani ove zemlje. Odu u Brisel ili tamo negde, pa kažu e, nemojte da dolazite na Ekspo, direktno rade protiv ljudi, plata i budućnosti ove zemlje - to nije politika koju ću da podržim! Ne postoji društvo u kojem imate unisono mišljenje, onda to nije demokratija. Želite od mene da budem birokratski fićfirić, da laže naciju i da nemamo nikakav uspeh ni u čemu, i da samo razmišljam kako će dan proći da me niko ne napadne?", upitao je.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#Pucnjava

#Skupština

#Terorizam

#ćaciji

POVEZANE VESTI

Politika

'SRBIJA JE SAČUVALA MIR, OVO SU POTEZI OČAJNIKA' Vučić: Da nije prikazan snimak, rekli bi evo, potukli se Ćaciji oko dnevnica! Istraga će sve pokazati

Politika

'KOD NJEGA JE PRONAĐENO JOŠ ORUŽJA I MUNICIJE' Predsednik Vučić otkrio nove detalje o blokaderu koji je ranio Milana Bogdanovića ispred Skupštine

Politika

'SVE JE INVERZNO, PERVERZNO' Vučić upitan da li se planira uklanjanje kampa ispred Skupštine, evo šta je odgovorio

Politika

Predsednik Vučić: Obojena revolucija okončana upravo u Nišu 21. marta, ljudi su tada sve shvatili

Politika

Vučić: Pre bih se ubio nego vodio hajku protiv ljudi da bih spasavao svoj rejting

Politika

Brnabić: Vučić sleteo u Moskvu, medijske grupe za pritisak da se izvine