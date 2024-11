Vučić: Pre bih se ubio nego vodio hajku protiv ljudi da bih spasavao svoj rejting

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je govoreći o tragediji u Novom Sadu rekao da bi se pre ubio nego da vodi hajku protiv ljudi da bi spasavao svoje rejtinge.

- Postavim pitanje koga da hapsim, kažu nekoga iz organizacije koja je pomagala ljudima, da se nađe krivac, tuci po njemu i ceo narod će da bude zadovoljan i tako dalje. Čekaj, izabrali ste me za predsednika da bih ja nekom nevinom stavljao teret 14 poginulih ljudi. Vi mene ne poznajete, možda ste me precenili u smislu političkog opstanka, ali ste me potcenili u ljudskom smislu. Da vodim hajku protiv ljudi da bih spasavao svoje rejtinge, pre bih se ubio nego to radio - kaže Vučić.

- Ne znam iskreno da vam kažem ko je tačno kriv, svako prebacuje na drugog u svom lancu - istakao je Vučić gostujući na Televiziji Hepi.

Autor: Snežana Milovanov