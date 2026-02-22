LJUTA BORBA U BARAŽU! Njih četvoro su našli svoje mesto u četvrtom krugu (VIDEO)

Oni idu dalje!
Nakon što su svi kandidati završili nastupe usledio je veoma neizvestan baraž.
- Kakvo veče, kakvi kandidati, kakav treći krug...Ovaj deo najviše ne volim, stvarno sam se vezala za sve vas, divni ste, talentovani, ovoga puta su samo nijanse presudile. I treći krug je veliki uspeh. Večeras je bilo 17 kandidata, direktno u četvrti krug prošlo je njih devetoro. Ovde u baražu ih je osmoro, a produkcija je odlučila da čak njih četvoro ide dalje - rekla je Bojana.
U sledeći krug prošli su: Aleksa Marković, Mirnes Muslim, Petar Cvetković i Jovan Gavrilović.
