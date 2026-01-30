MI SPAVAMO U ISTOM KREVETU! Ljuta borba oko Mikija Dudića: Aleksandra jednim potezom postavila Kačavendu na svoje mesto: Nudi se kome stigne, roknula bi se sa svakim! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je klip u kom Milena Kačavenda proziva Marka Janjuševića Janjuša zbog njegove afere sa Aleksandrom Jakšić.

- Mene više ne može da iznenadi ništa. Čovek je odbijen na poslednjoj žurki. Kao što je slala špijune da špijuniraju njega sad šalje i Mikija. Miki i ja smo drugari od prvog dana i spavamo u istom krevetu. Da je trebalo neštop da bude bilo bi. Ona je prisno igrala pre tri dana, a sinoć je izašla i rekla da je njen i ničiji. Ti bi se roknula sa svima - rekla je Saška.

- Za sve ginekološjke probleme obratite se u njenu ordinaciju - rekla je Milena.

- Svaki će te želeti ako se nudiš. Nudi se kome stigne - rekla je Saška.

Autor: A.Anđić