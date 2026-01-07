Ljuta borba do poslednjeg trenutka: Ivan Marinković ne može veruje svojim očima, Anđelo mu ovim rezultatom postavio domaći zadatak (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj Darko Tanasijević postavio je pitanje Saletu Luksu.

- Luks, naš proslavljeni fudbaler Piksi se zove? - glasilo je pitanje, a on je dao tačan odgovor.

- Filipe, u Londonu se održava takmičenje u? - glasilo je pitanje, a on je dao tačan odgovor.

- Luks, Stobi je šta? - glasilo je pitanje, a Luks je dao tačan odgovor.

- Anđelo Amonra je - glasilo je pitanje, a on je dao tačan odgovor.

- Filipe, janičar je? - glasilo je pitanje, a Filip je dao tačan odgovor.

- Luks, dijamant je po svom sastavu?- glasilo je pitanje, a on je dao netačan odgovor.

- Anđelo čiji su ovi stihovi? - glasilo je pitanje nakon čega je odneo pobedu u ovom krugu.

Autor: A.Anđić