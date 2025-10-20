OČI U OČI: Anđeloi svim silama brani Kačavendu od Mikija Dudića, trese se Bela kuća (VIDEO)

Haos!

Anđelo Ranković branio je u toku Mićine igre istine Milenu Kačavendu, te je zbog toga zaratio sa Mikijem Dudićem.

- Ja sam za vas izmislio mu*da - skočio je mIki.

- Jovan je za njega bio institucija. Imao je stav i karakter, nikome nije osao dužan. Ogormna je razlika za dečka od 20 i za čoveka njegovij godina - rekao je Bebia.

- Ako žena kaže da je sa degenircima oivde, kakvo je to demonstriranje sile? Kako možeš da kažeš ženi? - skolčio je Anđelo.

- To nije u redu, ali ti braniš Kačavendu - rekla je Jakšićka.

- Voliš kad se raspravaljaš da ga nagaziš - rekao je Anđelo.

Autor: A.Anđić