SASULA MU SVE U LICE! Milena prozvala Bebicu kao nikada do sada, rešila da ga postavi na svoje mesto, a ona najavila Teodorino RASKRINKAVANJE (VIDEO)

ŽestokO!

U toku su Nominacije, a takmičari Elite večeras biraju između Jovana Mitić i Nenada Macanovića Bebice. Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Milena Kačavenda:

- Moram da kažem da sam ja Jovanu polila limunadom zbog sukoba, ali iskreno ona je dobra majka, to se vidi, ljudi je osuđuju jer je fakultetksi obrazovana. Vidim da ti je teško da se boriš. Izvini što sam te uvredila, jako mi je krvio zbog toga, lepo mi je što si pobožna. Pala mi je vilica kada je Janjuš rekao ono, ali to je vaše. Želim da ti poklonim ovo ulje sa Hilandara da se namažeš, da se spasiš ovih hijena. - rekla je Kačavenda a Jovana se namazala uljem.

- Hvala ti na ovome, iskreno ti si dobar čovek i Bog da ti vrati na najbolji način, a ona nema zlu nameru prema meni, niti ja prema njoj, Naš sukob je sukob Titana - rekla je Jovana,.

- Sukob Kitana - rekao je Janjuš.

- Sa druge strane, Bebica i ja smo završili odnos i nepopravljiv je. Meni je važno da sam čula Bebicino pravo mišljenje o meni. Ja ne krijem da je Bebica vredan i sposoban, on je znao da ću ja njega da izdam, jer kako on kaže ja stalno nekoga izdajem. Jeste moja greška što sam ja uvredila Teodoru, ona to ne zaslužuje. Moram da kažem da sam ja stala na Dačinu stranu jer mi se sviđa njegov otac, koji mi je čestitao rođendan. Mene je Bebica pokušao da nasanka, jer smo on i ja smo šeficini omiljeni učesnici kako je on meni rekao - rekla je Miljana ironično pa je nastavila:

- On meni nije ispao prijatelj, isto i prema Dači, ona njega manipuliše. Treba da se ka*a ispred njega,i da gleda sve to, Terzi ne sme da kaže ništa. Smatram da Anđelo ne iznosi svoje mišljenje, veoma je taktičan, proračunat - rekla je Milena.

- Ja sam im već rekao sve - vikao je Anđelo.

- MOje mišljenje je takvo, smatram da si taktičan, ali nisi poenta ti - rekla je Milena.

- Jesam - rekao je Anđelo.

- Što tebe nije pozdravila Šefica, nego mene, pokušava da me nasanka. On je pi*ka, slina, gmizavac, ali to je samo ovde, van ne sme da pisne. On umesto Teodoru da je*e mater, se*š po svojoj porodici zbog nje, vređala ti tatu, a ti se njoj pravdaš što se ona je*ala sa Filipom. Oni su sve uradili smisleno, on gleda samo svoju bulju, Miljana je za sve bila u pravu. On misli da me je nasankao, ti se hvališ kako znaš sve, a ne znaš nikoga. Njemu su svi krivi sem ove debilke, da mi prenese poziv sa Đedovićem, koji mi je poručio kako da se ponašam, ma nemojte molim vas. Ja o njoj sve znam, a ćutim, nominujem ovo smeće - rekla je Milena.

- Smeće jedno us*ano, pijanduro - rekao je Bebica.

- Ma du*vaj ga - govorila je Milena.

- Ja sam rekao to jer sam video šta ona radi, podržavala je Teodoru da ide kod Filipa. Ja sam sve namerno uradio, Đedović je sve rekao - rekao je Bebica.

- Ma ne se*i ti ološu - rekla je MIlena.

Autor: N.B.