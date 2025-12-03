AKTUELNO

Samo s*ks, ništa veza: Filip neće da mu Anita bude devojka, ona rešila da pristane na sve! (VIDEO)

Žestoko odgovorila na prozivke cimera!

U toku je još jedno izdanje radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Njihov naredni gost je Anita Stanojlović koja je odgovorila prvo na prozivku Anđela Rankovića.

- Ne interesuje me šta Anđelo priča, ravna sam linija. Ja sam rekla da mi nije bilo svejedno u istom prostoru posle tolike ljubavi, rastužila sam se i pogodilo me je, ali je to trajalo par dana. Navikla sam se da je tu i ne primećujem ga. Od mene na njegovu i našu temu neće da dobije nijedno slovo, a on može da priča šta poželi. Ja ću da radim šta mi se radi, ja sam izabrala da sa Filipom od prvog do poslednjeg dana imam nešto, ne interesuje me ko je pored. Anđelo i Filip nisu nikakvi drugari - govorila je Anita.

Klasičan paravan, najgore će proći: Haos Mine i Terze glavna tema u Beloj kući, takmičari sumanju da je ona samo ISKORISTILA Viktora! (VIDEO)

- U pravu su ljudi, imaju pravo da pričaju. Ja ne mogu da k*njam, kad se tako pogleda, ali ja jutros nisam o tome razmišljao i šta je tu je - dodao je Filip.

- Da li si te vi sad zajedno? - pitao je Bora.

- Spavamo zajedno, blejimo, ne moram ništa da ozvaničimo i da se pravdamo ljudima. Mi smo u našoj realciji i to je to - rekao je Filip.

Jako podmuklo: Direktna prozivka za Minu Vrbaški, Rada je potkačila zbog muvanja sa Viktorom! (VIDEO)

- Ne zanima me da li ću da se ponizim kao pobednica jer ništa loše nisam uradila. Mogu da me komentarišu najgore, neću da se svađam. Ako nešto budem imala sa nekim to će da bude Filip i to je to od mene - govorila je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

