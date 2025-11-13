Odrađivala je s*ks da bi on bio miran: Ivan do detaljala otkrio kako je Teodora zamazivala oči Bebici dok je flertovala sa Filipom! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Teodoru Delić.

- Zašto si se čerečila sve vreme sa Bebicom i pristala na veridbu ako si mislila na Filipa? - glasilo je pitanje.

- Niko se nije čerečio, vodili smo ljubav - rekao je Bebica.

- Čerečilo mi se. Dve godine sam bila sa dečkom u vezi i naravno da ću da imam odnose. To je moj odgovor, pa kome se sviđa - rekla je Teodora.

- Teodora, blamu! Noćas si ti našla da potkačinješ utorak devojke, one slobodne, a ti sa verenikom - glasilo je pitanje.

- Kad sam ih ja potkačila? Ja njih nikad nisam komentarisala, niti me je to zanimalo. Ja mislim da je ovo pitanje trebalo da bude postavljeno Nenadu, jer je on to više radio - govorila je Teodora.

- Rekla je da nije ona utorak devojke da se ljubi sa Filipom - rekla je Sara.

- Uvek sam rekla da radim ono što osećam trenutku, ja nisam taj lik. Ja nisam lik koji ide i dobacuje po kući, niti ikada prva započinjem raspravu - dodala je Teodora.

- Bebica je mislio da Filip nije toliko ozbiljan, pa je govorio da mu nije kriv. Filip je to dobro iskoristio, a ona je ćutala i čekala da tinja. Odrađivala je s*ks da bi ovaj bio mirniji, lopta se spustila i sačekala je pravi momenat. Filip da je bio napadan do ovoga ne bi došlo. Ona da je rekla "ne" na veridbi samo bi bila pitanja o njoj, ali to jeste neka moralna greška - govorio je Ivan.

- Ja neću neke stvari da pričam da nekog ne bih ponižavala - rekla je Teodora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić