AKTUELNO

Zadruga

Odrađivala je s*ks da bi on bio miran: Ivan do detaljala otkrio kako je Teodora zamazivala oči Bebici dok je flertovala sa Filipom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Teodoru Delić.

- Zašto si se čerečila sve vreme sa Bebicom i pristala na veridbu ako si mislila na Filipa? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Mržanja prema Anđelu jača od svega: Ivan i Matora bez pardona pregazili i Milicu Veličković! (VIDEO)

- Niko se nije čerečio, vodili smo ljubav - rekao je Bebica.

- Čerečilo mi se. Dve godine sam bila sa dečkom u vezi i naravno da ću da imam odnose. To je moj odgovor, pa kome se sviđa - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Teodora, blamu! Noćas si ti našla da potkačinješ utorak devojke, one slobodne, a ti sa verenikom - glasilo je pitanje.

- Kad sam ih ja potkačila? Ja njih nikad nisam komentarisala, niti me je to zanimalo. Ja mislim da je ovo pitanje trebalo da bude postavljeno Nenadu, jer je on to više radio - govorila je Teodora.

pročitajte još

Mržanja prema Anđelu jača od svega: Ivan i Matora bez pardona pregazili i Milicu Veličković! (VIDEO)

- Rekla je da nije ona utorak devojke da se ljubi sa Filipom - rekla je Sara.

- Uvek sam rekla da radim ono što osećam trenutku, ja nisam taj lik. Ja nisam lik koji ide i dobacuje po kući, niti ikada prva započinjem raspravu - dodala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bebica je mislio da Filip nije toliko ozbiljan, pa je govorio da mu nije kriv. Filip je to dobro iskoristio, a ona je ćutala i čekala da tinja. Odrađivala je s*ks da bi ovaj bio mirniji, lopta se spustila i sačekala je pravi momenat. Filip da je bio napadan do ovoga ne bi došlo. Ona da je rekla "ne" na veridbi samo bi bila pitanja o njoj, ali to jeste neka moralna greška - govorio je Ivan.

pročitajte još

Prijateljstvo na tankom ledu: Anita zapušila Urošu usta, pa priznala da joj je Anđelo ispred svih! (VIDEO)

- Ja neću neke stvari da pričam da nekog ne bih ponižavala - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Raskrinkan: Ivan pokušao da ubedi Aleksandru da imaju S*KS, pa se pravdao da je sve fora, a onda je Aneli OČITALA LEKICJU Nikolićevoj (VIDEO)

Zadruga

Ove reči bi dokosurile Bebicu: Teodora priznala sa je zagrljaj sa Filipom bolji od svega! (VIDEO)

Zadruga

Ne može da bude Anđelo jer je glup: Bebica brutalnim rečima opljuvao Gastoza, pa ga uporedio sa Filipom Đukićem! (VIDEO)

Zadruga

Imao sam dobar uticaj na Miljanu: Ivan otkrio sve detalje boravka u Nišu, Žana smatra da je otišao tamo kako bi preživeo mesec! (VIDEO)

Zadruga

Govorila je da Janjuš ima većni polni organ: Takmičari udruženim snagama podsetili Aneli kako je blatila Luku, on menja boje kao semafor! (VIDEO)

Zadruga

Anđela se trudi da ne doživi nervni slom: Sofi ponovo dala Gastozu zeleno svetlo i otvoreno flertovala s njim, on ne krije predatorski pogled! (VIDEO)