AKTUELNO

Zadruga

Govorila je da Janjuš ima većni polni organ: Takmičari udruženim snagama podsetili Aneli kako je blatila Luku, on menja boje kao semafor! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko u programu!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako je Danilo Dača Virijević otkrio kako mu je Aneli Ahmić pljuvala Luku Vujovića.

- Luka je moj tip, ja Luku volim - rekla je Aneli.

- Aneli je ovo pričala prvi dan kad je ušla ovde - dodao je Bebica.

pročitajte još

MIKI SE KONTROLIŠE: Peja se oglasio za Pink.rs i otkrio kako gleda na sukobe njegovog brata koji tresu Elitu 9! Kačavenda udara ispod pojasa, a Zorica

- Jeste, rekla mu je, a on je rekao da su b*ljaši svi sa kojima je ona bila - rekao je Terza.

- Terza, da li je Luka Anelin tip? - pitala je voditeljka.

- Nije. Ona ovo sa Janjušem nikad nije radila. Luka je dobrica i dobar momak - odgovorio je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovde je sve kontradiktorno. Napolju se priča kako ja nisam smeo da pisnem, pa kako se ona ponižavala prošle sezone. Koga je ona prošle sezone pogledala dok je bila sa mnom? Nikog, uvek je ona mene - besneo je Luka.

- Aneli je prošle godine govorila da nikad ne bi bila sa Lukom, da ona voli jake muškarce, pominjala je Asmina, kako joj je kupovao sve živo i kako je pored njega imala sve. Mi smo na garnituri sedeli, ja tačno znam kad smo pričali o tome - govorio je Dača.

pročitajte još

Rekla mi je da ju je TUKAO: Poršelina ekskluzivno otkrila NOVE DETALJE odnosa Aneli i Luke, sve o ''njegovim'' firmama, pa priznala: Stalno se svađala

- Ja stojim iza toga da Luka nije Anelin tip, znam kakve drugare ima i sa kakvim momcima je bila. Ona kad je bila sa Janjušem nije pogledala nikoga, a kad je bila sa Lukom flertovala je sa Karićem, Terzom... Kad je bila sa Janjušem žurke je nisu zanimale, Luku je nazivala fićfirićem i govorila da Janjuš ima veći polni organ. Ja tu ne vidim emocije i hemiju, nego obostranu korist - pričao je Uroš Stanić.

- Niko nije isti u svakoj situaciji. Tako su smešni ovi ljudi koji govore za Aneli. Oni pričaju da je ona najveće zlo, da li treba da nabrajam? Pričaju da joj treba jak muškarac jer je jaka žena, a u svađu govore da smo jedno za drugo jer smo isti - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ja nju znam kako diše: Alibaba i Janjuš udruženim snagama urnišu Luku, sve više ga ubeđuju da ga Aneli ne voli! (VIDEO)

Domaći

Ti si moja velika ljubav, mnogo sam te voleo: Janjuš kao nikad otvorio dušu! Aneli zanemela zbog njegovog priznanja, Luka menja boje kao semafor! (VID

Zadruga

Skandal: Sofija iznela sve bljuvotine koje joj je Terza pričao o Teodori, sigurna da je koriste kao PARAVAN! (VIDEO)

Zadruga

ANELI MENJA BOJE POPUT SEMAFORA! Asmin i Janjuš pokušavaju da zaštite Luku od poniženja Ahmićeve: Ovu lekciju će pamtiti (VIDEO)

Zadruga

Svaku noć se... Ivan raskrinkao odnos Ene i Peje, ona pukla i poželela mu SMRT! (VIDEO)

Domaći

ONA JE ALJKAVA: Maja i Asmin udruženim snagama opleli po Aneli, ona tvrdi da ju je Janjuš spasio ispadanja (VIDEO)