Govorila je da Janjuš ima većni polni organ: Takmičari udruženim snagama podsetili Aneli kako je blatila Luku, on menja boje kao semafor! (VIDEO)

Žestoko u programu!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako je Danilo Dača Virijević otkrio kako mu je Aneli Ahmić pljuvala Luku Vujovića.

- Luka je moj tip, ja Luku volim - rekla je Aneli.

- Aneli je ovo pričala prvi dan kad je ušla ovde - dodao je Bebica.

- Jeste, rekla mu je, a on je rekao da su b*ljaši svi sa kojima je ona bila - rekao je Terza.

- Terza, da li je Luka Anelin tip? - pitala je voditeljka.

- Nije. Ona ovo sa Janjušem nikad nije radila. Luka je dobrica i dobar momak - odgovorio je Terza.

- Ovde je sve kontradiktorno. Napolju se priča kako ja nisam smeo da pisnem, pa kako se ona ponižavala prošle sezone. Koga je ona prošle sezone pogledala dok je bila sa mnom? Nikog, uvek je ona mene - besneo je Luka.

- Aneli je prošle godine govorila da nikad ne bi bila sa Lukom, da ona voli jake muškarce, pominjala je Asmina, kako joj je kupovao sve živo i kako je pored njega imala sve. Mi smo na garnituri sedeli, ja tačno znam kad smo pričali o tome - govorio je Dača.

- Ja stojim iza toga da Luka nije Anelin tip, znam kakve drugare ima i sa kakvim momcima je bila. Ona kad je bila sa Janjušem nije pogledala nikoga, a kad je bila sa Lukom flertovala je sa Karićem, Terzom... Kad je bila sa Janjušem žurke je nisu zanimale, Luku je nazivala fićfirićem i govorila da Janjuš ima veći polni organ. Ja tu ne vidim emocije i hemiju, nego obostranu korist - pričao je Uroš Stanić.

- Niko nije isti u svakoj situaciji. Tako su smešni ovi ljudi koji govore za Aneli. Oni pričaju da je ona najveće zlo, da li treba da nabrajam? Pričaju da joj treba jak muškarac jer je jaka žena, a u svađu govore da smo jedno za drugo jer smo isti - rekao je Luka.

Autor: A. Nikolić