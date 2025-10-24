ANELI MENJA BOJE POPUT SEMAFORA! Asmin i Janjuš pokušavaju da zaštite Luku od poniženja Ahmićeve: Ovu lekciju će pamtiti (VIDEO)

Razvezali jezike!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću.

- Ja sam uvek na strani pravde! U tom momentu je Aneli ponizila Luku nako svega što je on uradio za nju. Trebala je prvo njega da zagrli jer je imao osmeh i izleteo je napoljue. Ona je odličan glumac i trebala je da ga zaštiti od nas. Ona će sa mnom pričati devet meseci kad ja budem hteo i kad ja poželim. Onaj ko priča istinu stoji ispred tebe i gleda te u oči, a ona beži od istine - rekao je Asmin.

- On ide za mnom i hoće da priča. Kad ja budem spremna i kad vidim da je ozbiljan, a ne da glumi mangupa - rekla je Aneli.

- Ja tebe ne muvam. Ako želiš Nori dobro trebala si pre godinu dana da budeš spremna, ali ti si na mene slaba - rekao je Asmin.

- Govori sve o tebi kakav si bio muž - rekla je Aneli.

- Ja o tome pričam od početkom. To je bilo 22.05.2022. godine - rekao je Asmin.

- Meni su se javljale mnoge žene napolju šta je radio. Nisam ništa znala, lagao me i varao. Ja ne bih trpela da živim sa nekim ko me vara. On je Valentinu spomenuo, a ja je nisam htela spominjati. Bila sam trudna kad sam saznala za nju, on je roštiljao na terasi. Ja sam ležala. On je zvao frizerku da potvrde da nije Valentina, a ja videla sliku. Bacio me na pod, tukao me i bila sam trudna - rekla je Aneli.

- Taj dan sa koleginicom pije opušteno i ide u šoping. Žena sva srećna. Mama te vređala kad si joj rekla da je stara ku*va. Zbog čega je počela svađa između tebe i Melvide? Zbog gaćica koje je slučajno tebi poslala - rekao je Asmin.

- Nikad mi nije gaćice poslala, nego je sastavila ovoliku poruku. Govorila je kako ti ne treba ovakva žena - rekla je Aneli.

- Ja sam samo hteo da bude majak za primer Nori, imala bi sve od mene - rekao je Asmin.

- Luka je išao ka meni, a Asmin je pričao. Bilo mi je neprijatno da ja prenosim poruku. Sve bi bilo super da Luka nije sadašnji Anelin dečko i da nije njega demantovao. Nije normalna situacija - rekla je Matora.

- Ja sam njega i zagrlila i poljubila - rekla je Aneli.

- Ti si Miću izgrlila, neočekivano si me ponizila - rekao je Luka.

- Njega uvek neočekivano ponizim, pa raskidamo - rekla je Aneli.

- Ona je ovo i prošle godine radila - rekao je Bebica.

- On se svog tate odrekao zbog tebe i štitio tvoju majku vešticu, a ti ga ovako poniziš. Njega si ponizila, doživeo sam ga kao Džumi. Ona njega ne poštuje kao muškarca, ali to je on kriv - rekao je Asmin.

- Aneli me ove sezone neće ponižavati, napolju me nije ponižavala - rekao je Luka.

- Njen ulazak je dokazao da su rasprar, a ne par. Čoveka napu*avali što brani sve, a ona uđe i kaže da poznaje samo Ivana i Miću - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić