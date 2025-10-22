Od ovih reči neće joj biti dobro: Maja i Terza udruženim snagama urnisali Aneli Ahmić! (VIDEO)

Razvezali jezike!

Maja Marinković ispitivala je Borislava Terzića Terzu za detalje razgovora sa Aneli Ahmić i haos koji se desio sa Lukom Vujovićem.

- Šta si pričao sa raspandrkačom Aneli? - pitala je Maja.

- Ona smatra da je Luka ne voli - rekao je Terza.

- Sad se setila? Devojka puna emocija - govorila je Maja.

- Gleda u Anđela, a ja je pitam gde gleda, a ona kaže u Teodoru - dodao je Terza.

- Samo kad se naljutiš pričaš istinu, a ovako misliš isto kao ja - rekla je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić