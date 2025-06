Anđela se trudi da ne doživi nervni slom: Sofi ponovo dala Gastozu zeleno svetlo i otvoreno flertovala s njim, on ne krije predatorski pogled! (VIDEO)

Žestoko!

U toku su ''Nominacije'' i ove noći će Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić imati prilike da čuju mišljenje svojih cimera o njima. Naredna je reč dobila Sofi Tkačenko.

- Staću sa ove strane jer je Anđela rekla da očima ne može da me gleda. Nije mi se svidelo kad me provukla više puta u spoju sa Karićem, kao i peckanja za trojke i četvorke. Bile smo u korektnom odnosu i više nismo, ali zaista nemam netrpeljivost prema njoj - rekla je Sofi, pa se osvrnula na Gastoza:

- Od početka si mi uvek bio preduhovit i ti jako ceniš svoju slobodu. Radiš ono što želiš i ne pristaješ na pravila imaginarijuma. Drago mi je što mi veruješ da nikada nisam imala lošu nameru prema tebi i isto tako znam da ti nemaš lošu nameru prema tebi. Bio si jako pažljiv prema meni i ostao si dan danas. Kad god vidiš da sam smorena, uvek pokušavaš da me oraspoložiš i pozoveš me da sedim i tvojim društvom. Naravno da mi prija kad me hvališ, kao što bi mi i svaki komentar prijao. To što si umislio da možeš da smuvaš svaku ribu, ja ti ne zameram jer sam i ja umislila da su svi zaljubljeni u mene. Ostavljam mog dragog druga Gastoza - rekla je Sofi.

Autor: N.Panić