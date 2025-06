Uroš jezikom reže i ne staje: Žestokim komentarima demolirao Terzu, Peja dao zeleno svetlo Teodori za zajednički život s Enom! (VDEO)

Žestoko!

U toku su ''Nominacije'', a Teodora Delić i Borislav Terzić Terza imali su prilike da čuju šta njihovi cimeri misle o njima. Voditelj Milan Milošević dao je reč Urošu Staniću.

- Teodora i ja smo ove godine u super odnosima i nismo imali nijednu svađu. Njena veza sa Bebicom je lakrdija i smešna priča. Ona flertuje sa drugima, a on je vređa i dobije se*s kao nagradu. Mislim da je Bebica zgrejaniji za Teodoru nego što je ona za njega. Teodora je za njega premija, ona je flertovala sa mnogo muškaraca. Prema meni je fer, ali mnogo prijatelja je izdala. Ona je s Bebicom zbog honorara, samo da bi imala. Jako mi je čudan njen odnos sa Gastozom, a ukoliko ne budu sad zajedno ona i Bebica, neće biti nikad - rekao je Uroš, pa se osvrnuo na Terzu:

- Ja Terzu ne podnosim, on je glup i tupav. Jako je kvaran i samoživ. On nije mario za svoje dete, to smo već videli. Pevao mi je pesme i pretio, diskriminisovao je moju se*sualnost, ali dobro. On je folirant uvek bio i ostao. Vidimo i sami njegov odnos sa Aneli i katastrofa mi je za svaku osudu. On pokušava svoje postupke da opravda, prebacivajući sve na Milicu. Ti nisi brinuo za Sofiju nego si se čerečio u hotelu i blatio svoju verenicu. Ti si jedan smrad, jedno smeće i blam me što sam u kadru sa ovoliko glupim ljudima. Naravno da ću njega poslati u izolaciju - rekao je Uroš.



- Teodora mi je bila prva osoba koja mi je odala utisak antipatične osobe. Ona i Bebica su mi bili katastrofa na početku. Jedva sam čekao njene i Bebičine klipove, ali sam shvatio da mora drugačije da se funkcioniše u ovoj kući. Mislim da se naš odnos popravio i da između nas nema zle krvi. Na početku kada su se družile ona, Sofija i Ena, ali sam shvatio da je Teodora ostala uz Enu i nikada me nije prodala ili rekla nešto. Bolje da Ena živi sa njom nego sa Sofijom. Mislim da Teodora voli Bbeicu i po meni će se oni pomiriti do kraja rijalitija - rekao je Peja, pa se osvrnuo na Terzu:

- Nije mi se svidelo što je igrao igru s Munjom protiv mene. Povredilo me što si igrao s Enom, a ja nikad ne bih igrao sa Sofijom. S neke strane mi je drago što si se odvojio od Sofije i to ti je bio najgori postupak. Ostaviću Terzu jer smo bolji - rekao je Peja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić