Raskrinkavanje uživo u programu: Ivan demolirao Anđelu i Gastoza argumentima, pa priznao da jedva čeka njihovo suočavanje s Pavlom! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditeljka Ivana Šopić podigla Ivana Marinkovića kako bi porazgovarala s njim o odnosu Pavla Jovanovića i Anđele Đuričić, ali i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ivane, sve vreme si imao komentare, pa evo izvoli - rekla je Ivana.

- Ja nemam razloga da spuštam loptu sa učesnicima kao što to Ena Čolić radi. Ona je sada spustila loptu i sa Anđelom i Gastozom, ali ono što mi je prioritet vidim da i Anđela koja je rečita toliko, večeras je bila jako škrta na rečima. Informacija koju smo dobili je sinoć da je Ivana pitala Gastoza: ''Da li se seća da li su Anđela i Pavle ljubili'', on je iz stopa rekao: ''Ne''. Pa kako se ne seća da je upoznao?! Mislim da je Anđela bila u kr*s šemi sa Pavlom, a najbitnije je da kažem da je ona rekla da svima šalje srca, ona meni nikada nije poslala srce. Ona je oštro demantovala da nije bila u ljubavnoj vezi sa Pavlom Jovanović i za to je tražila poligraf, a nije rekla u kakvom su odnosu bili. Ne bih rekao da se Anđela usudila tek tako da spava kod njega i poručuje stvari. Anđelu niko ovde ne mrzi, samo smo je dočekali na zicer. Po prvi put iščekujem taj Šiša bar da se desi suočavanje i da vidimo šta će ovaj veliki gospodin uraditi - rekao je Ivan.

- Poližeš mi ja*a - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić